Eliezer mostra semelhança entre os filhos Lua e Ravi

Eliezer compartilhou um vídeo em suas redes sociais e mostrou a semelhança entre os filhos Lua e Ravi, frutos do seu relacionamento com Viih Tube

Recentemente, Viih Tube e Eliezer deram as boas vindas para Ravi, segundo filho do casal. Eles já são pais de Lua, de um ano.

Nesta segunda-feira, 18, o ex-BBB compartilhou um vídeo em sua conta no Instagram e mostrou a grande semelhança entre os irmãos.

Eliezer comparou um imagem de Lua, quando era recém nascida, com Ravi. "Primeiro vídeo é da Lua com uma semana. Segundo vídeo é do Ravi com quatro dias. Parece ou não parece o mesmo bebê?", escreveu o papai coruja.

Rapidamente, a publicação recebeu inúmeros comentários. "Como pode o Ravi parecer com a Lua se a Lua parece com a Vih e o Ravi é a cara do Eli?", questionou uma internauta. "Não parece, é o mesmo bebê. Estão tentando nos enganar", brincou outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eli (@eliezer)

Nova rotina

O influenciador digital Eliezer está radiante desde que Ravi, seu filho caçula com Viih Tube, chegou ao mundo! O pequeno, que recebeu alta da maternidade junto com a mamãe no fim de semana e já está em casa, tem recebido todo carinho da família nos últimos dias.

Na manhã desta segunda-feira, 18, em um vídeo enviado especialmente para o programa Encontro, da TV Globo, Eliezer abriu o coração e contou detalhes sobre a nova rotina na residência após a chegada do bebê. Ele e Viih Tube também são pais de Lua, de um ano e sete meses.

Ao longo do relato, o ex-participante do BBB 22 explicou que a família tem se dividido entre as duas crianças. "A gente já está aqui em casa, o susto passou. A gente está muito grato que deu tudo certo no final, apesar do grande susto. Estamos transbordando de felicidade. Estamos naquela fase de adaptação, porque tem a rotina da Lua, a rotina do Ravi", iniciou ele, mencionando a ida de Viih para a UTI.

"A gente está distribuindo as tarefas, porque a Lua também precisa de muita atenção. Então a gente está achando esse caminho, esse equilíbrio. Mas está muito gostoso. A interação da Lua com o Ravi... está a coisa mais [fofa]", continuou Eliezer.

Em seguida, o marido de Viih Tube contou que a primogênita do casal já entende que foi promovida a irmã mais velha. "Era a coisa que a gente estava mais ansioso. E que também dava medo na gente, como seria. Se a Lua ia sentir. E ela já entendeu. E a gente está muito feliz. A Viih não está dormindo, acho que ninguém está dormindo", brincou Eliezer, por fim.

Leia também: Viih Tube e Eliezer emocionam nas redes sociais com vídeo do parto de Ravi