Atualizando as redes sociais, Maiara publicou uma reflexão sobre os aprendizados que teve ao longo da vida e aproveitou para se declarar aos fãs

Nesta segunda-feira, 18, Maiara, da dupla com Maraisa, atualizou as redes sociais com uma sequência de fotos de um show realizado neste fim de semana em São Sebastião da Amoreira, no Paraná. Aproveitando a postagem, a cantora sertaneja refletiu sobre os aprendizados que a vida lhe proporcionou.

"Quantos aprendizados tive essa semana passada… Deus me deu uma missão tão linda… Conheci pessoas incríveis, me reconectei com pessoas que eu amo e estava morrendo de saudade… To de coração leve… E muito feliz… A música, a arte tem esse dom… Como é necessária… Através da arte descubro toda a minha imensidão! Amo vocês! Gratidão", iniciou ela em seu perfil oficial Instagram.

"Todo meu agradecimento São Sebastião da Amoreira/PR! Parabéns pela festa linda… Uma cidade de 8 mil habitantes virou 20 mil pra poder fazer essa festa maravilhosa! Obrigada a todos envolvidos… Ontem realmente foi muito especial! Esperamos voltar em breve… Amamos vocês!", finalizou Maiara.

A cantora Maiara impressionou mais uma vez ao se gravar curtindo um momento de folga na piscina. Aproveitando o dia ensolarado no domingo, 10, a famosa colocou o biquíni e chamou a atenção ao exibir suas curvas sequinhas no vídeo.

Usando um modelo preto cheio de estilo e óculos escuros, a irmã de Maraisa deu um show de beleza com elegância. Ostentando sua barriga bem sequinha, a artista mostrou que está com o abdômen definido e sarado.

É bom lembrar que Maiara emagreceu mais de 30 kg nos últimos anos. Ela fez a cirurgia bariátrica há algum tempo e também realizou uma cirugia plástica para troca das próteses de silicone. A estrela segue uma rotina de alimentação saudável para manter seu peso. Veja o registro.