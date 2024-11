Giselle Itié relembra momento difícil durante pós parto: 'Assustador'

Giselle Itié relembrou um momento difícil que viveu após dar à luz ao seu filho, em 2020, e não ter apoio do então companheiro

Nesta segunda-feira, 18, Giselle Itié participou do podcast Exautas e relembrou um momento difícil que enfrentou após o nascimento do seu filho, em 2020.

A atriz contou que não teve apoio do então companheiro. "Entendi o que era rede de apoio quando eu senti falta de rede de apoio. Muita solidão porque eu morava no Rio, mas foi uma gestação muito difícil, e meu pai e minha mãe morando em São Paulo. O tempo que eles tinham, eles iam para o Rio ficar comigo. Foi muito difícil, aí eu tive a grande ideia de parir em Florianópolis e eu fiquei mais sozinha ainda", contou.

A artista ainda revelou que não teve apoio do então companheiro. "Resumindo, pari em São Paulo. Entrou a pandemia e depois de dez dias o pai do meu filho decidiu ir para o Rio de Janeiro. E minha irmã ligou para minha mãe e disse: 'Pega qualquer mala e pelo amor de Deus vai com a Gi'. O mundo estava fechando. Eu com aquele bebê ali, foi assustador e minha mãe foi o maior apoio que eu poderia ter. Ela aguentou uma puérpera totalmente violentada. Foi horrível", disse Gisele sem conseguir segurar as lágrimas.

Mais desabafos

Giselle Itié foi a convidada do podcast Exautas e relembrou o seu período de gravidez. A gestação foi fruto de um flashback com o ex e eles decidiram reatar o relacionamento, porém não deu certo. A famosa contou que o parceiro sentia nojo de seu corpo. "Eu falei, já que veio de um flashback vamos voltar, né? Vamos tentar fazer acontecer. E a gente tentou, mas ele sentiu muito nojo do meu corpo, ele falou isso, sentia nojo de algum cheiro que exalava", disse ela.

Por outro lado, Giselle teve muito desejo sexual nessa fase. "Ele realmente não chegou perto de mim. Só que teve um outro que chegou perto. E foi aí, grávida, que tive meu primeiro squirt (ejaculação feminina)".

A artista ainda ironizou o medo que muitos homens sentem de estourar a bolsa amniótica durante a relação. "Fui uma grávida, acredito que como todas nós, muito tesuda. Tem pais que têm medo que vai estourar a bolsa. Gente, só se o cara tiver um p** com mais que 25 centímetros e um bisturi na ponta", brincou.

