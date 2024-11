Patrícia Poeta impressiona ao exibir cintura fininha em dia de treino

A apresentadora Patrícia Poeta chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos treinando na academia

Patrícia Poetaimpressionou os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 18, ao compartilhar alguns cliques na academia.

A apresentadora do programa 'Encontro', da TV Globo, mostrou que começou a semana cuidando da sua saúde e chamou a atenção ao exibir seu corpão sarado entre um exercício e outro.

Para o dia de treino, a jornalista apostou em um top e uma calça legging de cor vermelha e preta. O look deixou em destaque sua cintura fininha e definida. "Início da semana = cuidar da saúde. Vambora?", escreveu Patrícia na legenda.

O post rapidamente recebeu várias curtidas e comentários. "Você é tão linda", disse uma seguidora. "Em forma" , escreveu outra. "Linda demais", falou uma fã. "Maravilhosa", comentou mais uma.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PATRÍCIA POETA (@patriciapoeta)

Patrícia Poeta faz reflexão profunda sobre haters

A jornalista e apresentadora Patrícia Poeta compartilhou uma profunda reflexão com o público. Por meio de suas redes sociais, a comandante do 'Encontro', da TV Globo, comentou sobre haters e lamentou o aumento de pessoas que distribuem ódio gratuito na internet.

"Uma coisa que vi essa semana e me preocupa... eu vi comentários de algumas pessoas dizendo 'hate engaja, dá visualização, hate dá mídia, dá seguidor'. Fiquei pensando: que tempos são esses que a gente vive? As pessoas achando legal o hate. Hate é ódio em inglês e as pessoas achando que isso pode ser o máximo. Todos nós que estamos nas redes sociais conhecemos os haters, e todo mundo já se tocou que são pessoas que têm as próprias frustrações, infelicidades... E aí a pessoa fala 'hoje eu vou sair atacando umas 10 pra ver se eu deixo eles mais infelizes do que eu'. Já vem de uma frustração, uma tristeza... é triste saber que as pessoas não estão bem de cabeça e elas jogam todo o ódio na Internet", desabafou ela. Veja o relato completo!

