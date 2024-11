Em entrevista recente, Tiago Abravanel abriu o coração sobre a relação com Silvio Santos e os impactos de ser neto de um ícone da TV brasileira

Tiago Abravanel participou como convidado do programa Companhia Certa, apresentado por Ronnie, e aproveitou para refletir sobre sua relação com o avô materno, Silvio Santos. Durante a conversa, ele abordou os desafios e os privilégios de ser neto de um dos maiores comunicadores do Brasil, destacando como essa conexão influenciou tanto sua vida pessoal quanto profissional.

“Era [uma relação] boa, mas não era próxima como, talvez, as pessoas imaginassem ou talvez como eu gostaria”, iniciou o ator. “Quando eu era criança, [período] em que geralmente temos uma relação mais próxima com o avô, eu era muito mais próximo do meu avô paterno. Do meu avô Silvio, nunca fui muito próximo, acho que por conta do trabalho e da correria da vida dele", explicou.

"Tive a oportunidade de me aproximar quando me tornei um profissional da arte da comunicação. Então, a minha vida adulta fez com que eu me aproximasse um pouco mais dele.", completou Tiago, que também pontuou os prós e contras do laço familiar.

"Inevitavelmente o holofote fica mais forte, existe uma luz maior para ver o que está acontecendo ali, mas, ao mesmo tempo, isso não é mérito para ninguém. Ser neto do Silvio Santos não é mérito, eu nasci assim.”

“Tive que continuar fazendo meu trabalho e sempre corri atrás do meu profissionalismo, estudar, dar o melhor para a minha arte. Então ele me favorece para muitos pontos dessa visibilidade, mas não diminui a exigência comigo mesmo para o que preciso entregar”, esclareceu o artista.

Confira publicação de Tiago após o falecimento de Silvio Santos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tiago Abravanel (@tiagoabravanel)

Tiago Abravanel surge irreconhecível em evento da Disney

Na última sexta-feira, 8, aconteceu o primeiro dia da D23, evento da Disney que aconteceu pela primeira vez no Brasil. O evento, que foi até o dia 10 de novembro no Centro de Convenções Transamérica, divulga as principais novidades dos estúdios Disney, Pixar, Marvel, LucasFilm, entre outros. Além de também mostrar as principais novidades dos parques da empresa.

Tiago Abravanel marcou presença no evento e arrasou em sua caracterização. O famoso surgiu com uma maquiagem azul e uma fantasia em tons de azul e dourado, vestido como o personagem gênio do desenho Aladdin. Confira!