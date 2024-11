Klara Castanho esbanja beleza ao renovar o bronzeado: 'Musa do verão'

A atriz Klara Castanho arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns cliques renovando o bronzeado

Klara Castanho agitou as redes sociais nesta segunda-feira, 18, ao compartilhar uma sequência de cliques mostrando como está curtindo o seu dia.

A atriz aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado e em seu perfil oficial no Instagram, publicou algumas fotos esbanjando beleza ao surgir usando um biquíni vermelho e óculos escuros, enquanto fazia várias poses.

O post rapidamente recebeu várias curtidas e elogios. "Tão linda", disse uma seguidora. "Musa do verão", afirmou outra. "Belíssima", escreveu uma fã. "Deusa", falou outra. "Que mulher maravilhosa", comentou mais uma admiradora.

Vale lembrar que Klara Castanho voltou às novelas em 'Garota do Momento', novela das 18h da Globo, com a personagem Eugênia. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz analisou sua jornada na arte e confessou amadurecimento. "Eu fiquei fora das novelas durante sete anos e dizem que esse é o número da sorte, então, eu fico muito feliz de voltar em uma personagem que me dá tantas possibilidades. A Eugênia me faz acessar lugares muito diferentes, tanto emocionalmente quanto de personagem, experiências, vivências e reviravoltas", disse ela em um trecho da entrevista.

Confira:

Maisa Silva homenageia Klara Castanho em aniversário

No dia 6 de outubro, Klara Castanho completou 24 anos de vida e recebeu inúmeras homenagens nas redes sociais. Maisa Silva fez questão de relembrar alguns momentos especiais ao lado da amiga e se declarou no Instagram.

"Happy national klara's day!!! Ô minha amiga, se desse para traduzir nossa comunicação apenas com olhar em palavras, eu colocaria nesse texto... mas esse tipo de encontro é raro e difícil de descrever. Ainda bem que eu tenho você. Ainda bem que a gente pode conviver na vida, na arte, no bom, no ruim, no Carnaval, bastidores e contar uma com a outra independente da ocasião. Te amo e te desejo toda felicidade, proteção, amor e saúde do mundo! [...]", desejou a atriz e apresentadora. Confira o post completo!

