Em meio à natureza, a cantora Gaby Amarantos recebeu chuva de elogios dos fãs ao posar de topless em novas fotos; confira

Uau! Nesta segunda-feira, 18, Gaby Amarantos movimentou as redes sociais ao posar de topless em um álbum de fotos de sua viagem à Amazônia Paraense. Em seu perfil oficial no Instagram, a cantora posou usando a parte de baixo de um biquíni verde, harmonizando com o ambiente, enquanto cobria os seios com as mãos.

"Vivendo a liberdade de estar feliz comigo e experimentar o que antes eu não tinha coragem. Fazer tudo o que desejo e investir em mim mais e mais. Que sorte eu tenho de ser da floresta, que benção é poder sorrir abraçada pelo rio, que luxo poder sentir o dourado do sol na pele e viver com o vento a secar os cabelos na certeza de que o universo (que é manifestação do amor de Deus) me presenteia com o extraordinário!", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, não faltaram elogios. "Que linda", disse uma seguidora. "Sereia caminhando a pé", declarou outra. "Rapaz, que corpo lindoo, Gabi, arrasou muito", ressaltou mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gaby Amarantos (@gabyamarantos)

Gaby Amarantos revela como perdeu 25 kg

A cantora Gaby Amarantos impressionou os seus fãs nos últimos dias ao revelar que perdeu 25 kg. Com isso, ela foi questionada sobre o que fez para emagrecer e contou os detalhes para os fãs.

A estrela explicou que investiu nos exercícios físicos para conquistar o seu corpo dos sonhos. Um seguidor insinuou que ela teria feito lipoaspiração para perder medidas, mas ela negou. “Não tem não, mana. 300 abdominais por dia”, afirmou.

Logo depois, outro fã insinuou que ela teria usado medicamentos para perder peso, mas ela também negou. “Aqui não tem remédio, não. Estou há seis meses me cuidando e acredito que a pauta é sobre a gente ser livre. Nós, mulheres, já sofremos uma pressão estética tão forte da sociedade. Não vamos reproduzir entre nós. paz”, escreveu.