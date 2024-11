Primeira vez: Lívia Andrade exibe sua barriga após a lipoaspiração

Barriga negativa de Lívia Andrade após a lipoaspiração rouba a cena em novas fotos. Veja o resultado da cirurgia plástica

A apresentadora Lívia Andrade revelou o resultado de sua cirurgia plástica. Pela primeira vez desde que fez a lipoaspiração, ela apareceu com a barriga à mostra nas redes sociais e ostentou o abdômen reto e definido.

Nas novas fotos, a loira apareceu com a barriga de fora ao usar um conjunto de calça e top de um ombro só. Ela atraiu os olhares para sua cinturinha fina e o abdômen sarado.

“Banho de ervas. Alecrim, arruda, hortelã, eu amo”, diss ela na legenda. Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Isso é o que eu chamo de barriga chapada. Me deu uma inveja”, disse um internauta. “Arrasou na lipo”, declarou outro. “Tá top”, comentou mais um.

A cirurgia plástica de Lívia Andrade aconteceu no final de setembro de 2024. Ela fez a LipoLAD em uma clínica de São Paulo, sendo que o procedimento custa em torno de R$ 100 mil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Lívia Andrade fez homenagem para Silvio Santos

A apresentadora Lívia Andrade esteve nas homenagens para Silvio Santos (1930-2024) no programa Domingão com Huck, da Globo, neste domingo, 18. Entre as lembranças, ela contou o verdadeiro motivo para ter saído do SBT há alguns anos. Ao vivo, ela disse que saiu da emissora porque não estava mais gravando com Silvio durante a pandemia de Covid-19.

"Entrou a pandemia e ele não estava mais. Eu continuei ali e começou a não fazer mais sentido para mim. Ele foi o meu mestre, meu patrão, meu professor, eu me moldei para estar ali com ele. Eu fiz muita coisa para agradar o Silvio, para ver ele sorrir, fazer ele dar aquelas gargalhadas gostosas. O SBT perdeu o sentido quando ele não estava lá. Muita gente pergunta: ‘Por que você saiu?’. Porque o Silvio saiu. Ele não estava ali e perdeu o sentido da minha vida, do meu trabalho. Deus foi tão bom comigo que eu saí e ele não estava se despedir”, disse ela.

Além disso, Lívia relembrou a promessa que fez para Silvio Santos. "A gente [ela e Larissa Manoela] sentiu 10% desse sentimento na nossa saída da emissora. Na época era pandemia e o Silvio não estava ali. E eu fiz uma promessa para ele. Na última discussão de contrato, a gente falava do contrato no camarim e fechada com ele mesmo ali. E ele sempre falava: ‘Nossa, é muito dinheiro. É, vamos ver’. E ele sempre ia melhorando a minha situação ali. Na última, ele disse: ‘Você sabe que eu não vou ficar muito mais tempo por aqui…’. Ele segurou a minha mão e falou: ‘Você está feliz aqui?’. E eu falei: ‘Estou, Silvio, claro que eu estou, mas eu preciso de dinheiro’. ‘Então fica que a gente dá um jeito’. E eu fiz uma promessa: ‘Silvio, enquanto você estiver aqui, eu vou estar com você’”, afirmou.

Por fim, Lívia Andrade relembrou como foi o reencontro deles. "Um ano e meio depois, a gente se reencontrou. Eu estava com o cabelo todo para cima e cheio de tinta. Uma pessoa subiu e falou: ‘Tem uma pessoa aí que quer te ver, desce rápido’. Eu desci correndo, de máscara. Vira a cadeira e quem era? Sisi! Com o cabelo branco, e, detalhe, na hora que ele tirou a máscara, estava sem a dentadura… Eu estava de máscara e não sabia se eu ria ou chorava”, declarou.