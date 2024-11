De férias, José Loreto curte passeio na praia com a filha

O ator José Loreto encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos aproveitando seu dia na praia com a filha, Bella

De férias após o fum da novela 'No Rancho Fundo, da TV Globo, José Loretoencantou os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 18, ao compartilhar novas imagens de sua viagem com a filha, Bella, de seis anos.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ator, que está em Alagoas, surgiu curtindo o dia em uma praia com a herdeira. Nos cliques, os dois aparecem andando de mãos dadas na areia e também na beira do mar, além disso, o papai também surgiu sentado com Bella, ganhando beijos na bochecha.

"No paraíso… eu com ela...", escreveu Loreto na legenda da publicação, recebendo comentários dos internautas. "Ela é tão linda", disse uma seguidora. "Perfeição", afirmou outra. "Que lindos", falou uma fã.

Vale lembrar que Bella é fruto do relacionamento de José Loreto com Débora Nascimento. O relacionamento chegou ao fim em fevereiro de 2019 e foi anunciado ao público através da assessoria de imprensa da atriz.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por José Loreto (@joseloreto)

José Loreto revela por que não será mais jurado do The Masked Singer Brasil

O ator José Loreto abriu o coração ao falar sobre seu trabalho nas telinhas. O artista revelou que deseja tirar um período de descanso após o fim da novela 'No Rancho Fundo', da TV Globo.

Em entrevista ao portal 'F5', da Folha de S. Paulo, Loreto explicou como pretende administrar a carreira a partir de 2025. O ator ainda contou que, devido aos planos de desacelerar um pouco, ele decidiu deixar a bancada de jurados do programa musical 'The Masked Singer Brasil', que será apresentado por Eliana.

"Eu não estou no Masked Singer mais. Vai ser uma temporada bem especial para eles, de 60 anos da Globo, vem novidades aí que não posso falar", declarou o famoso, revelando que pretende tirar férias entre os meses de janeiro e fevereiro do próximo ano. Saiba mais!

