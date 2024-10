Mônica Martelli relembra momento difícil que enfrentou na menopausa: ‘A minha mãe teve’

Ao CARAS Talk Menopausa, a atriz Mônica Martelli fala sobre o tema e relembra momento difícil que enfrentou com a mãe

A CARAS Brasil promoveu, nesta sexta-feira, 18, o especial CARAS Talk Menopausa, com participações de figuras públicas e anônimas que vivem ou não essa fase importantíssima da vida da mulher. O evento busca levar conhecimento e promover a troca de experiências sobre o tema. Mônica Martelli (56) defende o diálogo sobre a menopausa, assunto que em pleno 2024 ainda é tratado como tabu pela sociedade.

Em sua participação, a atriz celebra a iniciativa da Revista e conta detalhes da sua vivência. A estrela reflete sobre como a velhice ainda é relacionada ao tema e destaca a importância de a mulher se conhecer e se permitir a viver.

"Que bom que a gente está aqui falando sobre menopausa, é muito importante cada vez mais a gente falar, a gente precisa de conhecimento sobre a menopausa, existe um tabu em torno da menopausa. Numa sociedade onde a mulher não está autorizada a envelhecer, a menopausa tem cheiro de velhice, então a gente não quer ouvir falar. A própria mulher tem muita dificuldade em entrar em contato com seu próprio envelhecimento", afirma.

A estrela chama atenção para como a menopausa foi e é tratada na sociedade e como isso impacta na vida das mulheres entre 45 e 55 anos. "A gente cresceu numa cultura onde o valor da mulher sempre esteve associado ao corpo e a ser fértil. Então quando a gente chega nessa fase da vida, é como se a gente estivesse chegando no final, no fim do ciclo, já não tem mais jeito, acabou, já não tem mais vida ativa, produtiva e não é dessa forma que acontece."

"A gente que entra na menopausa, a gente está tendo uma vida longa pela frente. Antigamente a expectativa de vida da mulher era com 55, 60 anos, então quando a mulher entrava na menopausa realmente era o final de um ciclo, o final da vida realmente. Hoje em dia não mais, a gente vive mais 40 anos depois que a gente entra na menopausa. Então a gente vai fazer o que com essa fase, ignorar? Não. A gente tem que encarar de frente, a gente tem que entender o que está acontecendo com o nosso corpo, com as mudanças do nosso corpo e falar, ok, é irreversível vamos lá, vamos encarar", ressalta.

Martelli fala sobre as mudanças no corpo da mulher com a chegada da menopausa, como as alterações hormonais, perda de massa muscular, alterações urogenitais e ósseas, mudanças na pele, cabelos, unhas, além de alterações na distribuição de gordura corporal. Nessa faixa também a mulher dificilmente pode engravidar de forma natural. No entanto, com o avanço da ciência métodos, como a medicina reprodutiva Fertilização In Vitro reforçam a esperança de quem deseja ser mãe nessa fase.

"Ao longo das nossas vidas, a gente passa por muitas mudanças. A entrada da adolescência é uma mudança, menstruação, a gravidez é uma mudança no corpo, só que essas são fases que são fases celebradas, são fases comemoradas, são fases muito comentadas. A menopausa não. São mudanças no corpo que a gente não quer ouvir falar, porque é envelhecimento. E não é bem assim, né? Claro, tem algumas coisas muito chatas. Eu sofri muito quando entrei na menopausa, porque eu tenho 56 anos, entrei na menopausa com 49 anos mais ou menos, a minha mãe teve dois cânceres de mama, então a princípio eu não podia fazer reposição hormonal de jeito nenhum", revela.

"Terapia de reposição hormonal para mim era impossível. Sofri, sofri, teve uma hora que falei: 'meu Deus, eu não aguento mais, eu preciso de ajuda'. Fui atrás de ajuda, hoje em dia eu faço terapia de reposição hormonal, eu acho que cada mulher tem que entender o que que ela tá passando, cada mulher passa de um jeito, a gente não passa da mesma forma, e a gente pode sim amenizar esses sintomas, a gente pode sim passar por essa fase de forma mais saudável, mais ativa, mais feliz, com ajudas. O conhecimento nos liberta. Eu desejo pra mim e pra todos vocês que a gente converse cada vez mais sobre a menopausa, que a gente fale cada vez mais pra gente poder entender o que acontece com o nosso corpo, só nós mulheres sabemos", conclui.

Assista Mônica Martelli no CARAS Talk Menopausa: