Perfil oficial do Oscar publica foto de Fernanda Torres e brasileiros pedem: 'Indica ela'

Fernanda Torres participou do 'Governors Awards 2024' no último domingo, 17, e recebeu comentários de fãs e famosos brasileiros

Fernanda Torres, protagonista de "Ainda Estou Aqui", foi uma das convidadas do "Governors Awards 2024", que aconteceu na noite de domingo, 17, um evento que celebra grandes ícones de Hollywood organizado pela Academia do Oscar.

Nesta segunda-feira, 18, o perfil da rede social oficial do Oscar compartilhou uma foto da atriz na cerimônia e os brasileiros lotaram a publicação de comentários apoiando a artista. Muitos inclusive pediram a indicação da atriz na maior premiação de cinema.

"Indica ela!", dizia um seguidor, "O Oscar vai ganhar uma Fernanda Torres sim", comentou outro fã, “É do Brasil!!!”, exclamou outro. Dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda e Selton Mello, o filme chegou aos cinemas brasileiros na quinta-feira, 07, após uma excelente recepção em festivais internacionais.

Adaptação do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva, "Ainda Estou Aqui" narra a história de Eunice Paiva (Fernanda Torres/Fernanda Montenegro), mãe de Marcelo, mulher que enfrentou a violência do regime militar depois da prisão e do desaparecimento do marido, o deputado cassado Rubens Paiva (Selton Mello), no início da década de 1970. O longa mostra ainda a passagem dos anos, quando ela teve o diagnóstico de Alzheimer, e um relato de sua vida com a doença.

Fernanda Torres celebra chance de indicação ao Oscar

Fernanda Torres continua firme na campanha para que, após 25 anos, o Brasil tenha um representante nas categorias de atuação do Oscar. Em entrevista publicada pela Vogue nesta quarta-feira, 6, ela destacou que só o fato de uma indicação ao prêmio máximo do cinema com o filme 'Ainda Estou Aqui' já é uma grande conquista.

“Se chegar a acontecer, num filme pequeno em comparação com a indústria de cinema internacional, falado em português, já considero isso como um Oscar ganho!”, celebrou.

Vale lembrar que a última representante do Brasil a concorrer no Oscar em atuação foi Fernanda Montenegro, indicada em 1999 por sua inesquecível performance em Central do Brasil. Na ocasião, ela perdeu a estatueta para Gwyneth Paltrow, premiada por Shakespeare Apaixonado.

Além da possível indicação de Fernanda Torres como Melhor Atriz, Ainda Estou Aqui é cotado também para as categorias de Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Filme Internacional.