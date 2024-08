Giovanna Ewbank revela reação de Bruno Gagliasso ao vê-la de biquíni

Não é ciumento? Giovanna Ewbank revela reação que Bruno Gagliasso tem ao vê-la de biquíni; famosa impressionou ao se exibir em look de banho

A apresentadora Giovanna Ewbank parou tudo na rede social nesta sexta-feira, 23, ao compartilhar novas fotos curtindo com muita beleza em Fernando de Noronha. De biquíni, a famosa impressionou com seu físico torneado e fez uma revelação sobre o esposo, o ator Bruno Gagliasso.

Dona de curvas hipnotizantes, a ruiva contou a reação que o amado tem ao vê-la de roupa de banho. Nada ciumento, o artista tira muitos fotos de Giovanna Ewbank, exibindo a eleita em vários ângulos. Inclusive, ela postou os cliques feitos por ele.

"Gente foi mal… mas é que eu to de férias né? Estava em Noronha e meu marido ainda adora me fotografar de biquíni rsrs…então é o que temos! Vocês já cansaram das minhas férias/ mar/ biquíni/ felicidade transbordando? Posso continuar postando? Me diz...", escreveu ela no álbum arrasador.

Ainda nos últimos dias, Giovanna Ewbank postou cliques com Bruno Gagliasso e recebendo uma mão boba do amado. Vale lembrar que ele mudou o visual para um novo personagem. Na última quinta-feira, 15, ela mostrou para os fãs que o marido está ruivo. "Vocês pediram… e a voz do povo é a voz de Deus! Parece fake, mas não é kkkkk. Mais que amigas... gêmeas", se divertiu a famosa, revelando que o ator não ficará com os fios dessa cor. "PS: essa cor não é a que vai ficar, ok?", completou ela.

Bruno Gagliasso expõe fone sujo de Giovanna Ewbank

Após viajarem para Paris, na França, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank voltaram para o Brasil e compartilharam um momento no avião na quarta-feira, 07. A famosa então revelou que estavam passando por um perrengue ao não conseguirem usar o fone de ouvido.

A ruiva então emprestou o acessório para o esposo, contudo, ele não estava conectando ao celular de seu amado. Querendo muito assistir a uma série durante o voo, o ator foi até pedir ajuda para a amiga, a atriz Giovanna Lancellotti. No fim, após conseguir fazer o fone funcionar, Bruno Gagliasso acabou expondo um detalhe do item da mulher. Veja o momento inusitado aqui.