Médico faz alerta sobre diagnóstico de astro de Grey's Anatomy: 'Não há cura'

Eric Dane, astro de Grey's Anatomy, confirmou o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica (ELA), uma doença degenerativa que afeta o sistema nervoso

Nos últimos dias, os fãs de Grey's Anatomy foram surpreendidos com a informação de que Eric Dane foi diagnosticado com uma doença degenerativa. O ator confirmou que tem esclerose lateral amiotrófica (ELA). Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Sergio Jordy explica mais detalhes do diagnóstico que afeta o sistema nervoso.

"A esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ELA, é uma doença degenerativa do sistema nervoso na qual os neurônios motores são perdidos e, com isso, o paciente evolui com perda de força muscular progressiva e atrofia da musculatura, promovendo dificuldade de se movimentar, falar, engolir e respirar", aponta.

"A doença infelizmente não tem cura, mas há tratamentos que tentam diminuir a velocidade da evolução com medicação, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, assistência ventilatória e psicológica", acrescenta.

À CARAS Brasil, o neurologista ainda reforça que os impactos da doença degenerativa são vários, dificultando ainda mais a rotina do paciente, principalmente "pois a incapacidade aumenta progressivamente, dificultando sua movimentação e comunicação, tornando suas atividades muito difíceis, causando afastamento das atividades, principalmente as que necessitam de mobilidade e comunicação".

"Na vida pessoal, os impactos também são profundos, pois a perda da independência e a necessidade de cuidados 24 horas, adaptação da casa para cadeira de rodas e, por vezes, necessidade de assistência respiratória causam muita angústia e desgaste físico e mental", aponta. Apesar disso, Eric Dane contou que continuará com sua rotina de trabalho, como o papel de Cal Jacobs em Euphoria.

Em seu relato, o ator agradeceu o apoio de sua família neste momento. Com isso, especialista destaca a importância do suporte familiar após o diagnóstico: "É muito importante, melhorando a situação emocional, dando segurança e ajudando na adesão ao tratamento, além de reduzir o isolamento do paciente".

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Gio Journal (@gio_journal)

Leia também: Eric Dane, de Grey's Anatomy, é diagnosticado com doença degenerativa; saiba qual