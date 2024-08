Bruno Gagliasso expõe fone sujo de Giovanna Ewbank: 'Cheio de cera'

Em viagem de avião, Bruno Gagliasso expõe Giovanna Ewbank ao pegar fone emprestado da esposa e acusá-la de não limpá-lo; veja

Após viajarem para Paris, na França, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank estão voltando para o Brasil e compartilharam um momento no avião nesta quarta-feira, 07. A famosa então revelou que estavam passando por um perrengue ao não conseguirem usar o fone de ouvido.

A ruiva então emprestou o acessório para o esposo, contudo, ele não estava conectando ao celular de seu amado. Querendo muito assistir a uma série durante o voo, o ator foi até pedir ajuda para a amiga, a atriz Giovanna Lancellotti. No fim, após conseguir fazer o fone funcionar, Bruno Gagliasso acabou expondo um detalhe do item da mulher.

"Aliás, tava cheio de cera no seu fone, viu?", acusou o famoso Giovanna Ewbank não limpar o fone. "Porque você pôs e tirou, né?", defendeu-se ela colocando a culpa no marido. "Ah tá, com certeza", ironizou Bruno.

"Giovanna, acumulou", alertou ele a apresentadora sobre ela ter deixado o acessório ficar sujo. "Aceita, só porque tá filmando, aceita", falou para a amada admitir. "Se tivesse com cera, eu ia limpar antes de colocar, amor, eu não sou você, eu sou limpinha, amor, eu sou virginiana", disparou Giovanna alegando ser do signo de Virgem e ser muito oraganizada com limpeza.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Ainda nas últimas semanas, enquando estava nos EUA com a família, Giovanna Ewbank chamou a atenção ao surgir de biquíni verde e amarelo e recebendo uma mão boba do amado. Antes da viagem, a musa comemorou o aniversário de 4 anos do filho caçula, Zyan. Algumas semanas antes, ela fez a festa para Titi celebrar seus 11 anos em grande estilo e com muita personalidade.

Giovanna Ewbank fica em choque com habilidade do filho

A apresentadora Giovanna Ewbank impressionou ao compartilhar em seus stories um talento de seu filho Bless, de 9 anos. Com a família, em Miami, nos EUA, a famosa gravou que eles acordam e logo depois do café da manhã já começam a fazer desenhos e o herdeiro se destacou com seus traços precisos.

A esposa de Bruno Gagliasso então contou que o menino desenha todos os dias após a refeição e nem tira o pijama. Impressionada com os papeis repletos de imagens, a ruiva comentou sobre ele ter um grande talento, sendo realmente fora do comum. Veja os desenhos aqui.