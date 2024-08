Giovanna Ewbank impacta ao mostrar seu corpo atual: 'Pequena Sereia'

Curtindo barco em Fernando de Noronha com Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank impacta ao revelar suas curvas atuais; veja os cliques

A apresentadora Giovanna Ewbank parou tudo na rede social nesta quarta-feira, 21, ao compartilhar fotos da viagem que fez com o esposo, o ator Bruno Gagliasso, para Fernando de Noronha, onde inclusive eles têm uma pousada.

Fazendo um passeio de barco no local paradisíaco, a atriz roubou a cena ao se exibir em um biquíni preto e branco. Cheia de estilo e beleza, a ruiva impressionou ao revelar como estão suas curvas atualmente. Dona de um corpo definido e bem torneado, a musa não passou despercebida,

"A Pequena Sereia não quer ir embora do paraíso chamado Noronha. Acho que vou ficar por aqui… o que acham? Vocês vão continuar me acompanhado?", disse ela na legenda. Nos comentários, os internautas encheram a artista de elogios. "Uau", exclamou Bruno Gagliasso. "Que linda", falou Carolina Dieckmann.

Ainda nos últimos dias, Giovanna Ewbank postou cliques com Bruno Gagliasso e recebendo uma mão boba do amado. Vale lembrar que ele mudou o visual para um novo personagem. Na última quinta-feira, 15, ela mostrou para os fãs que o marido está ruivo. "Vocês pediram… e a voz do povo é a voz de Deus! Parece fake, mas não é kkkkk. Mais que amigas... gêmeas", se divertiu a famosa, revelando que o ator não ficará com os fios dessa cor. "PS: essa cor não é a que vai ficar, ok?", completou ela.

Bruno Gagliasso expõe fone sujo de Giovanna Ewbank

Após viajarem para Paris, na França, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank voltaram para o Brasil e compartilharam um momento no avião na quarta-feira, 07. A famosa então revelou que estavam passando por um perrengue ao não conseguirem usar o fone de ouvido.

A ruiva então emprestou o acessório para o esposo, contudo, ele não estava conectando ao celular de seu amado. Querendo muito assistir a uma série durante o voo, o ator foi até pedir ajuda para a amiga, a atriz Giovanna Lancellotti. No fim, após conseguir fazer o fone funcionar, Bruno Gagliasso acabou expondo um detalhe do item da mulher. Veja o momento inusitado aqui.