Jair Bolsonaro: Boletim médico revela o quadro de saúde do ex-presidente

Ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro está internado no Rio Grande do Norte após passar mal durante evento. Saiba o que diz o boletim médico

O ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro está internado no Rio Grande do Norte após passar mal em um evento. Na tarde desta sexta-feira, 11, o boletim médico atualizou os brasileiros sobre o quadro de saúde do político.

O documento informou que o quadro de Bolsonaro é estável após ele apresentar uma distensão abdominal com dor. "O paciente apresentou-se com quadro de distensão abdominal e dor, tendo sido prontamente atendido pela equipe clínica e cirúrgica do hospital, sob coordenação do Dr. Hélio Barreto, e pelos cardiologistas Álvaro Barros e Dr. Marcelo Cascudo, além da Direção Médica sob os cuidados do Dr. Luiz Roberto Fonseca", informaram.

Em uma coletiva de imprensa, o cirurgião Hélio Barreto e o diretor geral Luiz Roberto Fonseca informaram que Bolsonaro pode ser transferido de hospital em uma UTI Aérea. Além disso, os médicos informaram que o político não tem condições de receber alta e que não tem necessidade de passar por cirurgia neste momento.

"Ele tem uma distensão abdominal, uma condição de semioclusão intestinal, está em avaliação imagiológica, está sendo feito exame de imagem. Para agora não há indicação de necessidade de intervenção cirúrgica de emergência. O quadro dele, após as medidas clínicas, a analgesia, passagem de sonda nasogástrica, melhorou a condição clínica dele, o que tira ele da condição de urgência", afirmou Luiz Roberto Fonseca.

E completou: "Agora a condição é clínica, manter em dieta zero, observar o comportamento de intestino, hidratar, devolver eletrólitos que são os íons, potássio, cálcio para um bom funcionamento do intestino e observação clínica. Ele não tem sinais clínicos que falem a favor de um abdômen agudo destrutivo ou um abdômen infeccioso que imponha a necessidade de intervenção cirúrgica no momento".