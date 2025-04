Gominho revela luta contra compulsão alimentar: 'Eram vazios'

Após perder 50 kg, o apresentador Gominho abre o jogo sobre a compulsão alimentar e revela alguns detalhes do processo de emagrecimento

Gominho, de 36 anos, que emagreceu 50 kg, revelou os desafios que enfrentou com a saúde e a luta constante contra a compulsão alimentar. Seus hábitos mudaram desde a época da pandemia e continuam até hoje, especialmente em relação à alimentação e à rotina.

O apresentador contou que durante seu ganho de peso, sofreu de compulsão alimentar e ansiedade: "Minha alimentação era por compulsão, meu álcool era por compulsão. Eram vazios que a gente vai tentando tapar" , disse em entrevista à Quem.

Gominho também contou que, como parte do seu processo de emagrecimento, passou a se dedicar mais à prática de exercícios físicos e, com orientação médica, iniciou o uso do medicamento Mounjaro, indicado para o tratamento de diabetes tipo 2, mas que vem sendo adotado por pessoas que buscam perder peso de forma mais rápida. Conhecido por ser “o novo medicamento em alta no mundo dos famosos”, o remédio tem um custo elevado, com doses mensais que variam entre R$ 1.500 e R$ 4 mil.

"Bebo normal, mas menos. Como eu tomo Mounjaro, não consigo beber como eu bebia antes. Bebo três doses de whisky, aí eu já fico num lugar bom (risos), não há exagero. O remédio ajuda não só para para alimentação, mas a compulsão como um todo. Fui criando essa consciência junto com o (uso do) remédio", completou o apresentador.

Confira a alimentação de Gominho:

Gominho acompanhou Preta Gil durante sua internação

Preta Gil voltou a ser internada em um hospital do Rio de Janeiro, e na quarta-feira, 2, ela mostrou que estava acompanhada de dois grandes amigos.

Através dos Stories, a cantora, que está em tratamento contra um câncer no intestino, postou um vídeo no quarto do hospital na companhia de Jude Paulla e Gominho.

