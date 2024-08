Fim do mistério! Giovanna Ewbank mostra Bruno Gagliasso com o cabelo ruivo

Após deixar os seguidores curiosos, Giovanna Ewbank mostrou nas redes sociais que o marido, o ator Bruno Gagliasso, está ruivo

Após deixar os fãs curiosos, Giovanna Ewbank mostrou o novo visual de Bruno Gagliasso. Na tarde desta quinta-feira, 15, a apresentadora postou algumas fotos ao lado do marido e mostrou que ele está com o cabelo ruivo, assim como ela.

"Vocês pediram… e a voz do povo é a voz de Deus! Parece fake, mas não é kkkkk. Mais que amigas... gêmeas", se divertiu a famosa na legenda, revelando que Gagliasso não ficará com os fios dessa cor. "PS: essa cor não é a que vai ficar, ok?", completou ela, que acrescentou uma foto do personagem Pica-Pau.

Os seguidores ficaram impressionados com a mudança. "Eu amei", disse uma fã. "Parecem um casal de gêmeos", escreveu outro. "É surreal o quanto essa cor destaca mais ainda os olhos lindos de vocês. Casal mais que perfeitos", afirmou uma terceira. "Não é possível", comentou a atriz Giovanna Lancellotti.

Vale lembrar que Ewbank deixou os fãs curiosos sobre o cabelo de Gagliasso após quase filmá-lo sem querer enquanto explicava que eles estavam em Fernando de Noronha e não ficaram hospedados na pousada que são donos porque estava lotado. A apresentadora contou que Bruno tinha mudado o visual para um novo trabalho e ainda não queria mostrar o resultado nas redes sociais.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

