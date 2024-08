Giovanna Ewbank ganha 'mão boba' de Bruno Gagliasso em cliques na praia

A apresentadora Giovanna Ewbank compartilhou alguns cliques curtindo uma praia de Fernando de Noronha com o marido, o ator Bruno Gagliasso

Giovanna Ewbank agitou as redes sociais na noite desta sexta-feira, 16, ao compartilhar algumas fotos ao lado do marido, Bruno Gagliasso. Os dois estão curtindo alguns dias de férias em Fernando de Noronha.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram, feitas pelo fotógrafo Neuronha, o casal aparece em uma das praias do local. A apresentadora exibe seu corpão sarado ao surgir com um biquíni verde, enquanto o ator está com uma bermuda. Além disso, Ewbank ganha um beijo mão boba do amado.

Na legenda da publicação, ela se declara. "Minha cara metade", escreveu a mãe de Titi, Bless e Zyan. "Meu fechamento", respondeu Gagliasso nos comentários.

Vale lembrar que Bruno mudou o visual para um novo personagem. Nesta última quinta-feira, 15, Giovanna mostrou para os fãs que o marido está ruivo. "Vocês pediram… e a voz do povo é a voz de Deus! Parece fake, mas não é kkkkk. Mais que amigas... gêmeas", se divertiu a famosa, revelando que o ator não ficará com os fios dessa cor. "PS: essa cor não é a que vai ficar, ok?", completou ela.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Mansão de Gio Ewbank e Bruno Gagliasso é anunciada por valor impressionante

A mansão da apresentadora Giovanna Ewbank e do ator Bruno Gagliasso está à venda por um valor impressionante. A propriedade foi anunciada em uma imobiliária de luxo do Rio de Janeiro pelo valor de R$ 25 milhões. O local recebeu o nome de Casa da Tenda e está localizada no bairro Itanhangá, no Rio de Janeiro.

A casa tem 3.300 metros quadros, sete quartos, 10 vagas, piscina de 25 metros, campo de futebol, cozinha gourmet, dependência para funcionários, canil e o telhado é uma grande tenda feita com lona impermeável e fixada com cabos de aço. O projeto da casa foi feito pelos arquitetos Claudio Bernardes e Jacobsen. A propriedade ainda tem paredes com grandes janelas de vidro e pé direito duplo nas áreas de convivência. Veja as fotos!