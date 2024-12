Ex-BBB Deniziane exibe resultado de cirurgia plástica: 'Estou encantada'

A ex-participante do BBB 24 Deniziane celebrou o resultado imediato de seu procedimento estético realizado no nariz; confira!

A influenciadora digital Deniziane Ferreira usou as redes sociais nesta quarta-feira, 4, para compartilhar com os seguidores o resultado imediato de sua rinoplastia, realizada na última semana. Após alguns dias de recuperação, a ex-participante do BBB 24, da TV Globo, pôde finalmente retirar os curativos do nariz e observar a mudança no espelho.

Em seu Instagram oficial, Deniziane dividiu com o público o momento em que viu o resultado do procedimento estético no rosto. Bastante alegre e satisfeita, a ex-sister fez questão de celebrar a transformação.

"Hoje foi o grande dia de retirar o curativo e ver meu nariz pela primeira vez após 7 dias de rinoplastia. Estou simplesmente encantada! E o mais incrível é que esse ainda não é o resultado final. Apesar do inchaço, já estou apaixonada, e sei que vai ficar ainda mais lindo com o tempo", escreveu a ex-BBB na legenda da publicação.

Recentemente, durante uma conversa com os seguidores, Deniziane Ferreira explicou que decidiu fazer a cirurgia por estética e para corrigir um desvio de septo. Em entrevista à CARAS Brasil, ela falou um pouco sobre sua recuperação e ressaltou o quanto sua autoestima melhorou após colocar próteses de silicone nos seios e realizar um procedimento que melhora o contorno corporal e ressalta os músculos.

Confira o resultado da rinoplastia da ex-BBB Deniziane:

Quanto custou a rinoplastia de Deniziane?

Nos últimos dias, a influenciadora digital Deniziane Ferreira separou um tempo para conversar com os seguidores a respeito do procedimento feito no nariz. A ex-participante do BBB 24, da TV Globo, realizou uma rinoplastia por desvio de septo e estética.

Por meio de seus stories no Instagram, Anny, como é carinhosamente chamada por seus fãs, abriu uma caixinha de perguntas e selecionou algumas dúvidas dos internautas para responder. Ao longo da interação descontraída, ela revelou quanto custa, em média, o valor da cirurgia; confira detalhes!

