Ex-BBB Deniziane confessa realização após passar por cirurgia plástica: 'Cuidar de mim'

Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-BBB Deniziane detalha sua recuperação após cirurgia plástica e faz confissão sobre autoestima

A influenciadora digital Deniziane (30) realizou nesta semana uma nova cirurgia plástica. Ela passou pelo procedimento estético para corrigir um desvio no septo e também por questões estéticas. Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-BBB fala sobre sua recuperação e confessa sobre autoestima: "Finalmente cuidar de mim".

Depois de sua participação no BBB 24, Deniziane colocou próteses de silicone nos seios e fez um procedimento que melhora o contorno corporal e ressalta os músculos, a operação aconteceu no mês de maio. A influenciadora confessa que já tinha desejo de passar por essa cirurgia plástica no nariz.

"Sempre foi algo que eu planejei fazer no momento certo. Depois da maternidade, eu já sabia que queria realizar algumas mudanças. Meus seios mudaram bastante após a amamentação, e na barriga, que também foi impactada pela gestação. Agora que consegui realizar esses procedimentos, me sinto muito feliz e realizada. Minha autoestima e confiança estão em um momento único, e estou muito grata por finalmente cuidar de mim dessa forma", declara.

O procedimento estético realizado por Anny, como é carinhosamente conhecida pelos seguidores, foi realizado no início da semana, pelo Dr Frederico Keim, a influenciadora confessa sobre as recomendações após a cirurgia.

"O repouso é fundamental nesse período, assim como seguir todos os cuidados indicados pela equipe médica. Estou mantendo a limpeza adequada da região, evitando esforços físicos, e fazendo os tratamentos pós-operatórios diretamente na clínica, como drenagens linfáticas, ozonioterapia e outros procedimentos recomendados. Esses cuidados têm sido essenciais para garantir uma recuperação tranquila e segura", revela.

Depois da cirurgia, Anny pareceu com o nariz inchado nas redes sociais, mas ela reforça que essa reação é completamente normal: "Estou no terceiro dia de pós-operatório, e é normal o nariz ainda estar um pouco inchado devido ao processo inflamatório natural da cirurgia. Apesar disso, estou me sentindo bem e acompanhando a evolução com paciência, sabendo que faz parte do processo de recuperação", finaliza a influenciadora digital.

