Ex-BBB Deniziane Ferreira faz desabafo após rinoplastia: 'Muito difícil'

A ex-BBB Deniziane Ferreira usou as redes sociais neste domingo, 1, para compartilhar detalhes de sua recuperação após uma cirurgia de rinoplastia. Em um vídeo nos stories do Instagram, ela apareceu usando um tampão na área operada e confessou que estava sentindo incômodo.

"Eu estou vivendo pelo dia que eu vou tirar esse tampão do meu nariz. Eu juro para vocês, está muito difícil para dormir. Hoje, acho que amanheci menos inchada, mas estou tendo alergia do micropore. E aí tem que continuar usando, mas não é fácil. Me dá uma ansiedade para dormir de noite", detalhou.

O procedimento estético foi realizado na última segunda-feira, 25. Após a cirurgia, Deniziane teve sessão de fisioterapia ainda no hospital para diminuir o inchaço do rosto e melhorar a cicatrização. A profissional também fez curativos no rosto da ex-BBB com adesivos usados para amenizar as dores e ajudar na cicatrização, além de um curativo com gaze embaixo do nariz para conter o sangramento.

Vale lembrar que essa é a terceira cirurgia que Deniziane realiza após sua participação no reality show da TV Globo. Em maio deste ano, ela colocou próteses de silicone nos seios, além de fazer um procedimento que melhora o contorno corporal e ressalta os músculos.

Quanto custou a rinoplastia de Deniziane?

Por meio de seus stories no Instagram, Anny, como é carinhosamente chamada por seus fãs, abriu uma caixinha de perguntas e selecionou algumas dúvidas dos internautas para responder. Ao longo da interação descontraída, ela revelou quanto custa, em média, o valor da cirurgia.

"Fiz por desvio de sépto que eu tinha e por estética. Custa a partir de R$ 40 mil ", contou Deniziane Ferreira, explicando que o procedimento dura cerca de três horas e meia até ser concluído. A ex-BBB, que já realizava rinomodelação com ácido hialurônico há algum tempo, ainda revelou o que o médico responsável fez em relação à cartilagem de seu nariz, que não era suficiente.

