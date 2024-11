Quanto custou a rinoplastia de Deniziane? Ex-BBB revela valor de cirurgia plástica

Se recuperando após realizar uma rinoplastia, a ex-BBB Deniziane explicou o motivo da cirurgia e revelou quanto custa o procedimento

Em recuperação após uma nova cirurgia plástica, a influenciadora digital Deniziane Ferreira separou um tempo para conversar com os seguidores a respeito do procedimento realizado no nariz. Nos últimos dias, a ex-participante do BBB 24, da TV Globo, contou que faria uma rinoplastia por desvio de septo e estética.

Por meio de seus stories no Instagram, Anny, como é carinhosamente chamada por seus fãs, abriu uma caixinha de perguntas e selecionou algumas dúvidas dos internautas para responder. Ao longo da interação descontraída, ela revelou quanto custa, em média, o valor da cirurgia.

"Fiz por desvio de sépto que eu tinha e por estética. Custa a partir de R$ 40 mil ", contou Deniziane Ferreira, explicando que o procedimento dura cerca de três horas e meia até ser concluído. A ex-BBB, que já realizava rinomodelação com ácido hialurônico há algum tempo, ainda revelou o que o médico responsável fez em relação à cartilagem de seu nariz, que não era suficiente.

"Ele (o médico) retirou a cartilagem pela cicatriz do silicone para não promover uma nova", disse ela. Vale lembrar que esta é a terceira cirurgia estética que a ex-sister realizou após sua participação no reality show da TV Globo. Em maio, Deniziane colocou próteses de silicone nos seios e fez um procedimento que melhora o contorno corporal e ressalta os músculos.

Assim como os cuidados pós-operatório da rinoplastia, ela também compartilhou com os seguidores seu dia a dia durante os primeiros procedimentos estéticos, mostrando o antes e depois do corpo em meio a recuperação.

Ex-BBB Deniziane fala sobre rinoplastia - Reprodução / Instagram

As estratégias de Deniziane no BBB 24 foram boas?

Após participação marcante no Big Brother Brasil 2024, Anny Ferreira viu sua vida mudar. Um tempo depois que encerrou o programa, ela conseguiu refletir sobre suas estratégias dentro da casa mais vigiada do Brasil. Em entrevista à TV CARAS, a ex-BBB analisa seu jogo, revê estratégias e confessa: "Senti que eu me perdi".

Em alguns momentos, Anny foi tida como uma das protagonistas do BBB 24, mas isso logo mudou e ela acabou perdendo esse posto. A ex-BBB acredita que entrou muito focada no jogo e com o tempo passou a otimizar sua atenção nas brigas de suas colegas de convivência; confira o bate-papo completo!

