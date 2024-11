Ex-BBB Deniziane revela nova cirurgia plástica: 'Expectativa grande'

Mudanças! Ex-participante do BBB 24, Deniziane mostrou os preparativos para realizar sua terceira cirurgia plástica; confira

A influenciadora digital Deniziane Ferreira usou as redes sociais para revelar aos seguidores que fará uma nova cirurgia plástica. Por meio de seus stories no Instagram, a ex-participante do BBB 24, da TV Globo, explicou que decidiu realizar uma rinoplastia.

Anny, como é carinhosamente chamada pelos fãs, contou que estava se preparando para o procedimento cirúrgico, marcado para a manhã desta segunda-feira, 25. "Eu já estou aqui para operar esse narizinho. Estou ansiosa de verdade, com uma expectativa muito grande e muito confiante pelo meu médico", declarou ela.

Em seguida, Deniziane Ferreira mostrou detalhes do quarto onde ficará após o procedimento e reforçou a ansiedade em relação à transformação. "Estou indo para o centro cirúrgico. É a primeira cirurgia que fico ansiosa, é um sonho meu que estou realizando. Aguardem que vocês vão acompanhar", disse a ex-BBB, por fim.

Vale lembrar que essa é a terceira cirurgia que Deniziane realiza após sua participação no reality show da TV Globo. Em maio deste ano, ela colocou próteses de silicone nos seios, além de fazer um procedimento que melhora o contorno corporal e ressalta os músculos.

Ex-BBB Deniziane realiza nova cirurgia plástica - Reprodução / Instagram

Estratégias de Deniziane no BBB 24 foram boas?

Após participação marcante no Big Brother Brasil 2024, Anny Ferreira viu sua vida mudar. Um tempo depois que encerrou o programa, ela conseguiu refletir sobre suas estratégias dentro da casa mais vigiada do Brasil. Em entrevista à TV CARAS, a ex-BBB analisa seu jogo, revê estratégias e confessa: "Senti que eu me perdi".

Em alguns momentos, Anny foi tida como uma das protagonistas do BBB 24, mas isso logo mudou e ela acabou perdendo esse posto. A ex-BBB acredita que entrou muito focada no jogo e com o tempo passou a otimizar sua atenção nas brigas de suas colegas de convivência; confira o bate-papo completo!

