Camila Queiroz exibe beleza natural durante passeio: 'A mais linda'

A atriz Camila Queiroz arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos durante sua viagem

CamilaQueiroz chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 30, ao compartilhar duas fotos em que aparece esbanjando toda sua beleza natural durante sua viagem.

A atriz decidiu curtir os últimos dias do ano em Pernambuco e impressionou ao exibir seu corpão sarado enquanto renovava o bronzeado durante um passeio de barco.

Nas imagens postadas no feed do Instagram, Camila aparece usando um biquíni branco, enquanto fazia poses. "Pernambuco, Brasil", escreveu na legenda, recebendo diversos elogios. "A sereia saiu do mar", brincou uma seguidora. "Só vejo belezas naturais", afirmou outra. "Absurda de linda", falou uma fã. "A mais linda", comentou mais uma.

Vale lembrar que Camila está acompanhada do marido, o ator Klebber Toledo, com quem completou seis anos de casada em agosto. Na ocasião, a atriz recordou uma foto do dia em que o casal subiu ao altar e se declarou para o amado. "Você é o amor da minha vida", afirmou a famosa na legenda da postagem.

Camila Queiroz relembra episódios de assédio

Foi em Verdades Secretas (2015) que Camila Queiroz virou febre entre o público com sua primeira protagonista. Só que, apesar do reconhecimento, existiu também um lado negativo, onde a atriz relatou ter sofrido assédio por parte de homens que a confundiram com a personagem.

Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora relembrou esses episódios em sua carreira. "Em alguns momentos, eu passei por algumas situações de assédio no aeroporto, em eventos, quando passavam a mão em mim, me confundiam com a personagem e eu não imaginava que isso fosse ter tanta luz, talvez eu não estivesse pronta para lidar com todo esse interesse em cima disso e toda a repercussão", contou. Confira a entrevista completa!

