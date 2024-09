Camila Queiroz e Klebber Toledo revelam planos de adoção

Juntos desde 2016, Camila Queiroz e Klebber Toledo já planejam aumentar a família e possuem planos de adotar uma criança no futuro

Klebber Toledo e Camila Queiroz aproveitaram o tempo livre para curtir o festival Rock In Rio, que acontece no Rio de Janeiro. O casal ainda fez questão de parar para bater um papo com Yasmin Brunet, repórter especial do GShow durante o festival.

Juntos desde 2016, os atores garantiram que pretendem aumentar a família em algum momento. "A gente quer filhos, só não sei te dizer quando", disse a atriz.

Camila também comentou sobre a quantidade de herdeiros. "Eu queria muito três, a gente falava muito de três. Mas hoje, não sei... dois já é um bom número", disse ela. "A gente vai ter o que tiver que ter, vai dar tudo certo", completou Klebber.

Além disso, os famosos revelaram que planejam adotar uma criança no futuro. "A gente fala muito de adotar também. A gente sempre conversou muito disso. A gente trabalha muito no terceiro setor e vê quanta gente precisa de ajuda, quanta criança carente, sozinha, precisando de acolhimento. Amor é amor. É uma parada que transcende qualquer linhagem de família, de tudo. A gente conversa bastante sobre isso, mas no seu tempo", contou Klebber.

Camila Queiroz está confirmada como Sofia em Beleza Fatal, novela que estreia no serviço de streaming Max em 2025. Já Klebber interpretou Victor Hugo em Maldivas, série exibida pela Netflix em 2022. Além disso, o casal também apresenta o reality Casamento às Cegas: Brasil, da Netflix.

Amor

A atriz Camila Queiroz iniciou a semana em clima de muito amor! A artista, que aproveitou as férias na Itália, usou as redes sociais para celebrar seis anos de casamento com o ator Klebber Toledo. Em comemoração a data especial, Camila resgatou uma foto especial do dia em que o casal subiu ao altar. "Você é o amor da minha vida", declarou a famosa na legenda da postagem.

Uma imagem dos dois trocando beijos também foi compartilhada pela atriz. "Happy 6th anniversary", escreveu ela. No feed do Instagram, a atriz também abriu o álbum de fotos do casamento. "Happy 6th anniversary 25/08. Seis anos de casados, oito anos juntos e a sensação é de que uma vida inteira ainda é pouco para todos os nossos sonhos. Te amo para além da lua, amor da minha vida! Bodas de açúcar" disse Camila Queiroz.

Recentemente, Klebber abriu um álbum de fotos inéditas da viagem do casal à Itália. Na ocasião, o casal conheceu o antigo anfiteatro romano antes de fazer um passeio de barco pelas águas da Costa Amalfitana. Esta é a primeira vez que o ator visita o local.

Camila Queiroz também compartilhou alguns momentos das férias no Instagram. "The charming Rome", legendou a atriz. Em português significa "A encantadora Roma". Além de posar em cenários de tirar o fôlego, ela também publicou momentos juntinhos com o amado.