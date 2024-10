Camila Queiroz relembra episódios de assédio: 'Nunca tinha falado tão abertamente'

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Camila Queiroz confessa sobre situações de assédio e relembra que declaração acabou sendo tirada de contexto na época

Foi em Verdades Secretas (2015) que Camila Queiroz (31) virou febre entre o público com sua primeira protagonista. Só que, apesar do reconhecimento, existiu também um lado negativo, onde a atriz relatou ter sofrido assédio por parte de homens que a confundiram com a personagem. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora relembra esses episódios em sua carreira e esclarece sobre afirmação feita no passado: "Nunca tinha falado tão abertamente".

Em uma declaração à Revista CARAS, em 2022, Camila Queiroz confessou ter sofrido episódios de assédio, por parte do público, na época de Verdades Secretas. Quando saiu esse relato, logo começou a ser muito repercutido na imprensa e a atriz relembra que não estava preparada para lidar com toda aquela situação.

"Me pegou muito de surpresa [...] Eu nunca tinha falado tão abertamente sobre assédio, foi a primeira vez que eu falei porque me senti super confortável. A gente estava falando de Verdades Secretas que foi a primeira vez que eu senti esse assédio e não falando de assédio sexual, mas de assédio de pessoas, esse foi meu primeiro contato com o assédio do público", afirma.

"A gente falou de tanta coisa e eu tive coragem de pontuar que, em alguns momentos, eu passei por algumas situações de assédio no aeroporto, em eventos, quando passavam a mão em mim, me confundiam com a personagem e eu não imaginava que isso fosse ter tanta luz, talvez eu não estivesse pronta para lidar com todo esse interesse em cima disso e toda a repercussão", confessa.

A atriz também reforça que ficou chateada que sua declaração foi tirada de contexto. Ela aproveita para esclarecer que nunca afirmou ter sofrido assédio sexual em empresa ou equipe, mas sim entre o público e alguns homens, fora do seu local de trabalho, que a confundiam com a personagem Angel, de Verdades Secretas.

"As pessoas vão criando outras narrativas e começa a aparecer uma coisa que não foi o que eu disse. Eu nunca disse que eu tinha sofrido assédio dentro de uma empresa, com uma equipe, eu nunca falei isso porque isso nunca aconteceu! Eu sentia isso [assédio] na rua e em locais públicos, então assim, o que me deixa chateada é como a conversa muda e como usam isso para te prejudicar", finaliza.

