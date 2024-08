Camila Queiroz e Klebber Toledo celebram 6 anos de casados: 'Bodas de açúcar'

Casalzão! Comemorando 6 anos de casados, os atores Camila Queiroz e Klebber Toledo resgataram fotos do dia em que subiram ao altar

A atriz Camila Queiroz iniciou a semana em clima de muito amor! A artista, que está aproveitando as férias na Itália, usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 26, para celebrar 6 anos de casamento com o ator Klebber Toledo.

Em comemoração a data especial, Camila resgatou uma foto especial do dia em que o casal subiu ao altar. "Você é o amor da minha vida", declarou a famosa na legenda da postagem.

Uma imagem dos dois trocando beijos também foi compartilhada pela atriz. "Happy 6th anniversary", escreveu ela. No feed do Instagram, a atriz também abriu o álbum de fotos do casamento. "Happy 6th anniversary 25/08. 6 anos de casados, 8 anos juntos e a sensação é de que uma vida inteira ainda é pouco para todos os nossos sonhos. Te amo para além da lua, amor da minha vida! Bodas de açúcar" disse Camila Queiroz.

Recentemente, Klebber abriu um álbum de fotos inéditas da viagem do casal à Itália. Na ocasião, o casal conheceu o antigo anfiteatro romano antes de fazer um passeio de barco pelas águas da Costa Amalfitana. Esta é a primeira vez que o ator visita o local.

Camila Queiroz também compartilhou alguns momentos das férias no Instagram. "The charming Rome", legendou a atriz. Em português significa "A encantadora Roma". Além de posar em cenários de tirar o fôlego, ela também publicou momentos juntinhos com o amado.

Camila Queiroz ganha café da manhã especial em aniversário

Em junho deste ano, Camila Queiroz completou 31 anos de idade e ganhou um parabéns especial logo pela manhã, com um café cheio de guloseimas, e mostrou tudo nas redes sociais.

Nos Stories do Instagram, a artista publicou um vídeo celebrando a vida com três bolos de aniversário. "Birthday girl", escreveu na legenda da postagem. No vídeo, Camila usava um pijama enquanto cantava parabéns na companhia do marido, Klebber Toledo, e seus cachorros; confira mais detalhes!