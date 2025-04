Angélica exibe silhueta escultural em vestido recortado e arrasa: 'Linda'

Arrasou! Apresentadora Angélica exibe beleza natural em fotos usando vestido com recortes e chama a atenção; veja os cliques

A apresentadora Angélica chamou a atenção com novas fotos em sua rede social nesta quarta-feira, 02. Fazendo várias poses em um lugar com mata, a esposa de Luciano Huck se destacou e deu um show de beleza.

Nos registros, a loira surgiu usando um vestido listrado, de cor verde e preta, e não passou despercebida ao deixar suas curvas esculturais à mostra no modelo com recortes. Claro que a famosa arrancou elogios dos internautas.

"Iniciando mais uma quarta feira de trabalho", contou ela sobre como está sendo seu dia. Nos comentários, os seguidores admiraram a apresentadora. "Que linda", disse Ticiane Pinheiro. "Verde é sua cor", falaram. Luciano Huck deixou vários corações.

Ainda nos últimos dias, Angélica chamou a atenção ao aparecer dançando com a filha caçula, Eva Huck. É bom lembrar que ela é mãe de mais dois meninos: o primogênito Joaquim Huck e o do meio Benício Huck.

Confira as novas fotos de Angélica:

Filho de Angélica e Luciano Huck comenta suposta proibição dos pais à namorada

Benício Huck, de 17 anos, decidiu comentar os rumores em que seus pais, os apresentadores Angélica e Luciano Huck, proibiram a sua namorada, Duda Guerra, de 16, de gravar conteúdos para as redes sociais enquantos eles estivessem na intimidade da família. O filho do meio do casal, por sua vez, negou qualquer tipo de restrição.

"As pessoas inventam muitas coisas na internet também. Saíram várias coisas que nem metade é verdade e não tem muito o que fazer. Aos mesmo tempo que a gente mostra as coisas, a gente gosta de privar de mostrar a nossa vida de casa", disse em entrevista ao Portal LeoDias e ao Fofocalizando. Saiba mais aqui!