Filho de Angélica e Luciano Huck ganha bolinho para seus 20 anos; veja

Em seu aniversário de 20 anos, filho de Angélica e Luciano Huck ganha festinha em casa com a família; apresentadores mostraram fotos do momento

O filho mais velho de Luciano Huck e Angélica, Joaquim Huck, completou 20 anos neste sábado, 08, e ganhou uma festinha na casa dos pais no Rio de Janeiro. Na rede social, os apresentadores compartilharam alguns cliques do momento em família.

Ao lado do aniversariante e dos outros filhos, Benício Huck e Eva Huck, os famosos apareceram sorridentes curtindo o momento deles juntinhos. Para celebrarem a data, um bolo com o nome do Joaquim foi confeccionado além de alguns docinhos.

"Dia de celebração...", escreveu o comandante do Domingão Com o Huck. "Minha vida", declarou-se Angélica ao surgir com seus três filhos e o esposo. Depois, ela ainda publicou uma foto abraçando o primogênito.

Horas antes da festinha simples em casa, os papais fizeram declarações para o mais velho na rede social. Luciano Huck resgatou cliques desde a infância do garoto e falou sobre ele ter tido uma vida diferente da deles. Já Angélica falou sobre as inúmeras virtudes do jovem.

Filho de Angélica e Luciano Huck comenta suposta proibição dos pais à namorada

Benício Huck, de 17 anos, decidiu comentar os rumores em que seus pais, os apresentadores Angélica e Luciano Huck, proibiram a sua namorada, Duda Guerra, de 16, de gravar conteúdos para as redes sociais enquantos eles estivessem na intimidade da família. O filho do meio do casal, por sua vez, negou qualquer tipo de restrição.

"As pessoas inventam muitas coisas na internet também. Saíram várias coisas que nem metade é verdade e não tem muito o que fazer. Aos mesmo tempo que a gente mostra as coisas, a gente gosta de privar de mostrar a nossa vida de casa", disse em entrevista ao Portal LeoDias e ao Fofocalizando. Saiba mais aqui!