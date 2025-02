Filho de Angélica e Luciano Huck comenta suposta proibição dos pais à namorada

Benício Huck, de 17 anos, fala sobre rumores de que os seus pais teriam proibido a sua namorada, Duda Guerra, de 16, de expor a intimidade da família

Benício Huck, de 17 anos, decidiu comentar os rumores em que seus pais, os apresentadores Angélica e Luciano Huck, proibiram a sua namorada, Duda Guerra, de 16, d e gravar conteúdos para as redes sociais enquantos eles estivessem na intimidade da família. O filho do meio do casal, por sua vez, negou qualquer tipo de restrição.

"As pessoas inventam muitas coisas na internet também. Saíram várias coisas que nem metade é verdade e não tem muito o que fazer. Aos mesmo tempo que a gente mostra as coisas, a gente gosta de privar de mostrar a nossa vida de casa", disse em entrevista ao Portal LeoDias e ao Fofocalizando.

No entanto, Benício explicou que lida bem com a exposição: "Evito me expor, mas não ligo quando aparece algo ao meu respeito na mídia também. Não me importo, mas não é para mim", reforçou ele, que não tem interesse na vida artística. "Com certeza não (quero ser artista). Ela (Duda) pode ser feita para esse meio, mas eu não. Vou ficar mais discreto no meu canto", continuou.

Relacionamento

Benício e Duda começaram a se envolver no Carnaval de 2024 e falaram sobre o amor. "Está ótimo (o relacionamento). O amor vai prevalecer acima de tudo, é o mais importante", ressaltou. "Só melhora com o tempo, é muito gostoso", completou.

Sobre os sogros, Duda acrescentou."Meus sogros são uns amores comigo e me sinto super bem", afirmou.

Angélica reflete sobre a fama

Na útima quarta-feira, 19, Angélica decidiu compartilhar um desabafo sobre a dificuldade de equilibrar a vida pessoal e a carreira para o seus mais de 17 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram. Na ocasião, a loira confessou que este desafio é um dos mais difíceis.

"Quero falar com vocês sobre uma questão que sempre aparece, que é como a gente faz para a equilibrar a vida pública com a carreira e a vida pessoal?", começou. Confira!

