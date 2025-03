Angélica chama atenção ao surgir dançando com a filha, Eva

A apresentadora Angélica encantou os seguidores das redes sociais ao surgir fazendo a coreografia de Fada Bela ao lado de sua filha, Eva

Angélica encantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 27, ao compartilhar um vídeo dançando com a filha, Eva, de 12 anos.

A apresentadora, casada com Luciano Huck, surgiu fazendo a coreografia de Fada Bela, sua personagem em Caça Talentos, a novela infantojuvenil que foi um grande sucesso na época de sua exibição, entre 1996 e 1998.

"Relembrando velhos tempos… eu e minha fadinha!", escreveu a apresentadora na legenda da publicação, recebendo vários elogios dos fãs. "Ahhh amava a fada Bellllaaa!", confessou a atriz Carla Diaz. "Já temos a nova fada Bela", falou um seguidor. "A Fada Bela já lançava dancinha TikTok em 1996", brincou outra. "Ai que nostalgia, lindas demais!!!! Faz um show com seus melhores sucessos", pediu uma fã.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

Angélica faz importante reflexão nas redes sociais

Em suas redes sociais, Angélica sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 17 milhões de seguidores. Recentemente, a apresentadora postou um vídeo em que faz uma importante reflexão sobre conseguir estabelecer limites.

"Você já sentiu que estava se sacrificando demais para agradar os outros? Eu já passei por isso. Às vezes, dizer 'sim' o tempo todo pode parecer a única opção, mas, no fundo, você sabe que está se deixando de lado. Estabelecer limites saudáveis é essencial para o nosso bem-estar. Dizer 'não' não é ser egoísta, é respeitar a si mesmo. Quando você não define seus próprios limites, pode acabar sobrecarregando a sua relação com a pessoa no trabalho e começar a sofrer. Eu aprendi que dizer 'não' é uma forma de dizer 'sim' para mim mesma. Quando eu faço isso, eu estou me cuidando, respeitando os meus sentimentos e a minha energia, e claro, isso reflete nas minhas relações, tornando tudo muito mais saudável e equilibrado (...)", disse ela em um trecho. Veja o post completo!

Leia também:Angélica fala sobre o filho mais velho: 'Exemplo de maturidade'