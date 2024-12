Yuri Lima resgata foto de quando era bebê e se compara com sua filha com Iza

O jogador Yuri Lima compartilhou um registro de quando era bebê e se comparou com a pequena Nala, fruto do relacionamento com a cantora Iza

O jogador de futebol Yuri Limausou as redes sociais para mostrar a semelhança com a filha. Nesta sexta-feira, 20, ele compartilhou um registro de quando era bebê e se comparou com a pequena Nala, fruto do relacionamento com a cantora Iza.

"Sim, a minha cara! Ou não?", escreveu o jogador de futebol ao compartilhar a foto nos Stories do Instagram. O jogador ainda acrescentou ao fundo a nova canção de Iza, Como Posso Amar Assim?, na qual ela mostrou nitidamente o rostinho da pequena pela primeira vez.

Stories de Yuri Lima

Mais cedo, Iza apareceu sorridente com a herdeira no colo. Em uma publicação nos stories, ela agradeceu após ver vários internautas postando vídeos de seus filhos ao som de sua nova canção. "Estou aqui amando ver os mini talismãs de vocês nesses vídeos tão lindos! Continuem criando com a música e me marcando, quero comentar e repostar tudo por aqui", escreveu a cantora na legenda. Veja a foto compartilhada!

Como foi o primeiro banho de Nala?

Recentemente, a cantora relembrou o primeiro banho que deu na filha. "Esse é mais um momento inesquecível que quero manter na minha memória. Essa conexão é a coisa mais importante que eu vou guardar, vamos criar momentos infinitos juntos, filha", disse Iza.

Em outro momento, a cantora revelou detalhes de como é o quarto de Nala. Ela optou pelo tema de floresta para o quarto da menina. O ambiente conta com papel de parede estampado com várias plantas e o móbile do berço tem bichos da floresta feitos de crochê. Além disso, o berço foi feito em tom de madeira natural.

Já nas últimas semanas, a cantora contou que divide os cuidados da filha com o pai dela e sua rede de apoio.

