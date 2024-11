Yuri Lima encanta ao mostrar nova foto com Nala, sua filha com Iza

O jogador Yuri Lima compartilhou uma nova foto fofíssima com a pequena Nala, sua filha de 1 mês com a cantora Iza; confira

O jogador de futebol Yuri Lima encantou o público ao compartilhar em suas redes sociais uma nova foto com a pequena Nala, sua filha com a cantora Iza. A pequena, que completou um mês de vida na última semana, esbanjou fofura ao ser fotografada pelo pai enquanto dormia em seu colo.

Na legenda da imagem, Yuri, que aparece deitado com a bebê em seu peito, brincou ao mencionar o 'cansaço' da herdeira. "Ahhh, descansar que ninguém é de ferro, né?", escreveu o atleta, completando a frase com emojis de risadas. No clique, Nala surge com o rostinho virado.

Na última terça-feira, 12, ele publicou uma declaração emocionante à pequena e mostrou publicamente as primeiras fotos da menina. Além de mostrar momentos na maternidade, Yuri Lima compartilhou imagens em que aparece dando mamadeira para a filha e também segurando-a no colo.

"Estou até agora pensando em uma legenda e tudo parece pouco. Em pouco tempo você já mudou tudo pra melhor minha filha. Obrigado pelo melhor presente Deus!", escreveu o jogador na legenda da publicação.

Yuri Lima mostra nova foto com a filha, Nala - Reprodução/Instgaram

Iza encanta ao mostrar cliques inéditos da filha

Recentemente, a cantora Iza encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns cliques inéditos de sua filha, Nala. Em uma das imagens, a artista aparece na cama, segurando a pequena nos braços. A bebê também surgiu usando uma roupinha com o escudo do Vasco.

Iza também mostrou a visita dos familiares e um quadro com o nome da menina, que enfeitou o quarto da maternidade. "Vivendo e recebendo o maior amor do mundo por aqui. Alguns registros dos primeiros dias com a família mais especial. Ô, sorte! Obrigada por cada mensagem de carinho", disse a artista na legenda; confira detalhes!

Leia também: Nala: Saiba o que diz o mapa astral da filha de Yuri Lima e Iza