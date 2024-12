Iza revela detalhes de como é o quarto de bebê da filha, Nala

A cantora Iza surpreende ao mostrar qual é o tema do quarto de bebê da primeira filha, Nala. Ela mostrou fotos inéditas do local

A cantora Iza fez a alegria dos fãs ao mostrar detalhes de como é o quarto de bebê da primeira filha, Nala, fruto do relacionamento com Yuri Lima. Ela mostrou algumas fotos inéditas nas redes sociais para anunciar o seu novo projeto musical.

A estrela escolheu o tema de floresta para o quarto da menina. O ambiente conta com papel de parede estampado com várias plantas e o móbile do berço tem bichos da floresta feitos de crochê. Além disso, o berço foi feito em tom de madeira natural.

Iza usou as fotos para celebrar o lançamento da música ‘Como Posso Amar Assim?’, que será lançada nesta quarta-feira, 18, às 21h.

Iza fala sobre os cuidados com Nala

Recentemente, a cantora contou que divide os cuidados da filha com o pai dela e sua rede de apoio. "Tenho uma família muito incrível e que é muito participativa. A Nala foi muito esperada pela minha família. Além do pai, com quem divido as responsabilidades, tem os avós, tios... Todo mundo acaba e revezando. A Nala é uma criança muito amada. Esse apoio todo a retomar os compromissos profissionais", disse ela no site Quem.

Iza ainda contou que tem ciúmes da filha e que a pequena já usa fórmula para se alimentar para que a mãe consiga ficar mais tempo longe de casa. "Estou retomando aos poucos e fazendo trabalhos pontuais. Apesar de ter uma rede e apoio, tem coisas que só eu posso fazer. Além dos ciúmes também. Sou muito ciumenta com ela", disse ela, e completou: "Ela se acostumou bem [com a fórmula] e consegui fazer esse equilíbrio, que é bom para mim e para ela".

