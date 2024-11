Iza relembra primeiro banho na filha Nala: 'Inesquecível'

Em suas redes sociais, a cantora Iza compartilhou um vídeo em que relembra o primeiro banho que deu na filha Nala, de um mês

Em suas redes sociais, Iza sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 22 milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 26, a cantora relembrou o primeiro banho que deu na filha Nala, que nasceu há cerca de um mês.

Em sua conta no Instagram, a artista publicou um vídeo em que aparece dando banho na bebê, que é fruto do seu relacionamento com Yuri Lima.

"Esse é mais um momento inesquecível que quero manter na minha memória. Essa conexão é a coisa mais importante que eu vou guardar, vamos criar momentos infinitos juntos, filha", disse Iza.

Fofura

Nesta terça-feira, 26, o jogador de futebol Yuri Lima encantou seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar uma nova foto da companhia da filha, Nala, fruto de seu relacionamento com a cantora Iza.

Em uma publicação nos stories do Instagram, ele mostrou que a pequena, que completou um mês de vida recentemente, descansava no carrinho, enquanto ele aproveitava o momento livre para assistir a uma live de gamming. "Bom dia", escreveu ele na publicação.

Recentemente,o jogador compartilhou detalhes do rostinho de sua filha, Nala. Em uma publicação no feed do Instagram, ele mostrou alguns momentos ao lado da herdeira. As fotos postadas pelo atleta são dos primeiros dias de vida de Nala, que nasceu no dia 13 de outubro, no Rio de Janeiro. Além de mostrar momentos na maternidade, ele compartilhou imagens em que aparece dando mamadeira para a filha e também segurando-a no colo.

"Estou até agora pensando em uma legenda e tudo parece pouco. Em pouco tempo você já mudou tudo para melhor minha filha. Obrigado pelo melhor presente Deus!", escreveu ele na legenda da publicação. E os internautas se derreteram com os registros. "Deus abençoe sua família", falou um.

