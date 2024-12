Filha de Iza e Yuri Lima esbanja fofura em novo clique

A cantora Iza encantou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 20, ao compartilhar um novo clique ao lado de sua filha, Nala

A cantora Iza encantou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 20, ao compartilhar um novo clique ao lado de sua filha, Nala, fruto do relacionamento comYuri Lima. Nos stories do Instagram, a artista apareceu sorridente com a pequena no colo.

Na publicação, a cantora agradeceu após ver vários internautas postando vídeos de seus filhos ao som de sua nova canção, Como Posso Amar Assim?, na qual mostrou nitidamente o rostinho da pequena pela primeira vez.

"Estou aqui amando ver os mini talismãs de vocês nesses vídeos tão lindos! Continuem criando com a música e me marcando, quero comentar e repostar tudo por aqui", escreveu a cantora na legenda. Veja a foto compartilhada:

Iza e Nala (Reprodução/Instagram)

Como é o quarto de Nala?

Recentemente, Iza revelou detalhes de como é o quarto de Nala. Ela escolheu o tema de floresta para o quarto da menina. O ambiente conta com papel de parede estampado com várias plantas e o móbile do berço tem bichos da floresta feitos de crochê. Além disso, o berço foi feito em tom de madeira natural.

Nas últimas semanas, a cantora contou que divide os cuidados da filha com o pai dela e sua rede de apoio. "Tenho uma família muito incrível e que é muito participativa. A Nala foi muito esperada pela minha família. Além do pai, com quem divido as responsabilidades, tem os avós, tios... Todo mundo acaba e revezando. A Nala é uma criança muito amada. Esse apoio todo a retomar os compromissos profissionais", disse ela no site Quem.

Ela ainda contou que a pequena já usa fórmula para se alimentar para que a mãe consiga ficar mais tempo longe de casa. "Estou retomando aos poucos e fazendo trabalhos pontuais. Apesar de ter uma rede e apoio, tem coisas que só eu posso fazer. Além dos ciúmes também. Sou muito ciumenta com ela", disse ela, e completou: "Ela se acostumou bem [com a fórmula] e consegui fazer esse equilíbrio, que é bom para mim e para ela".

