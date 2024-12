Iza cita Yuri Lima ao falar sobre a filha, Nala: ‘Divido as responsabilidades’

A cantora Iza surpreendeu ao falar sobre os primeiros meses de vida da filha, Nala, que nasceu em outubro deste ano

A cantora Iza surpreendeu ao contar sobre a maternidade após se tornar mãe de Nala, sua filha com Yuri Lima. A menina nasceu em outubro e está rodeada de amor de toda a família. A estrela contou que tem o apoio do pai da menina e também de outros membros da família para cuidar da pequena e retomar sua agenda de trabalho aos poucos.

"Tenho uma família muito incrível e que é muito participativa. A Nala foi muito esperada pela minha família. Além do pai, com quem divido as responsabilidades, tem os avós, tios... Todo mundo acaba e revezando. A Nala é uma criança muito amada. Esse apoio todo a retomar os compromissos profissionais", disse ela no site Quem.

Iza ainda contou que tem ciúmes da filha e que a pequena já usa fórmula para se alimentar para que a mãe consiga ficar mais tempo longe de casa. "Estou retomando aos poucos e fazendo trabalhos pontuais. Apesar de ter uma rede e apoio, tem coisas que só eu posso fazer. Além dos ciúmes também. Sou muito ciumenta com ela", disse ela, e completou: "Ela se acostumou bem [com a fórmula] e consegui fazer esse equilíbrio, que é bom para mim e para ela".

Momento de carinho de Iza e Nala

Em suas redes sociais, Iza sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 22 milhões de seguidores. Há poucos dias, a cantora relembrou o primeiro banho que deu na filha Nala, que nasceu há cerca de um mês.

Em sua conta no Instagram, a artista publicou um vídeo em que aparece dando banho na bebê, que é fruto do seu relacionamento com Yuri Lima.

"Esse é mais um momento inesquecível que quero manter na minha memória. Essa conexão é a coisa mais importante que eu vou guardar, vamos criar momentos infinitos juntos, filha", disse Iza.

