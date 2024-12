Iza explode fofurômetro ao mostrar rosto de Nala pela primeira vez. Veja!

A cantora Iza lançou uma música em homenagem à filha Nala e mostrou o rostinho da bebê pela primeira vez. Veja a fofura!

Em suas redes sociais, Iza sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 22 milhões de seguidores. Nesta quarta-feira, 18, a cantora lançou a música Como Posso Amar Assim?, em homenagem à filha Nala, fruto do seu relacionamento com Yuri Lima.

Em sua conta no Instagram, a artista publicou alguns trechos do clipe, em que aparece com a pequena de dois meses e mostrou nitidamente o rostinho da pequena pela primeira vez.

"Como posso amar assim?", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação. A música fala dos momentos importantes da maternidade e da felicidade ao ver o pequeno serzinho descobrindo o mundo.

Não demorou muito para que o post ficasse repleto de comentários. "Chorei aqui. Simplesmente lindo", se emocionou uma. "Ela é sua cara, meu Deus", disse outra. "Tu nasceu para ser mãe", disse uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IZA (@iza)

Momento pai e filha

Na manhã de terça-feira, 17, o jogador de futebol Yuri Lima usou suas redes sociais para compartilhar um momento de pai e filha com a pequena Nala, fruto de seu relacionamento com a cantora Iza.

Nos stories do Instagram, ele mostrou uma "conversa" com a pequena. No vídeo compartilhado, ele fala com ela, que responde com sons típicos de bebê. "Uma conversa muito produtiva por aqui", escreveu ele na legenda.

No último domingo, 15, Yuri Lima mostrou outro momento com a filha. Na imagem, compartilhada em seu story no Instagram, o jogador de futebol aparece segurando a mãozinha da bebê enquanto assistem a um vídeo na televisão.

Ainda no domingo, Iza compartilhou um vídeo em que aparece ninando Nala. Com a pequena nos braços, Iza canta enquanto balança a herdeira, que curte o momento tranquila. "Como posso amar assim?", escreveu a artista na legenda da publicação. O momento, é claro, recebeu inúmeros elogios dos internautas.

Leia também: Yuri Lima faz a filha dormir de jeito inusitado e diverte a web