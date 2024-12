Yuri Lima faz a filha dormir de jeito inusitado e diverte a web

O jogador Yuri Lima e a cantora IZA são os pais da pequena Nala, primogênita que está prestes a completar dois meses de vida

O jogador de futebol Yuri Lima divertiu os seguidores nesta sexta-feira, 6, ao compartilhar um clique com Nala, fruto de seu relacionamento com a cantora IZA, dormindo sobre ele. Na imagem, o atleta aparece deitado no sofá com a filha, que está prestes a completar dois meses, tirando um cochilo em cima de sua barriga.

O famoso publicou a imagem nos Stories do Instagram e escreveu: "Ela que pediu pra deitar assim (risos)", divertiu-se.

Confira, abaixo, o registro:

Yuri Lima e a filha, Nala - Foto: Reprodução/Instagram

Nascimento de Nala

Nala nasceu em outubro e IZA tem retomado aos poucos os seus compromissos profissionais. Em entrevista à Quem, a cantora disse que tudo isso é possível graças a divisão de cuidados da menina com o pai. Ela disse que possui uma ótima rede de apoio e enfatizou que seus familiares são superpresentes na vida da criança.

"Tenho uma família muito incrível e que é muito participativa. A Nala foi muito esperada pela minha família. Além do pai, com quem divido as responsabilidades, tem os avós, tios... Todo mundo acaba e revezando. A Nala é uma criança muito amada. Esse apoio todo a retomar os compromissos profissionais", contou.

Embora IZA sinta saudade da pequena ao sair para trabalhar, a artista vê esse movimento como essencial para mostrar a Nala o quanto é importante fazer o que ama. "A saudade faz parte, mas sei que ela está segura e com uma rede de apoio incrível. Quero mostrar para a minha filha que ela tem uma mãe que gosta muito do que faz", afirmou.

Durante a gravidez, IZA anunciou o fim do seu relacionamento com Yuri após ser exposto que o jogador de futebol traiu a cantora. No entanto, pouco antes de Nala nascer, surgiram rumores de que a artista reatou com o atleta, mas ela não tem comentado sobre o assunto.

