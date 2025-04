Médica fala sobre gravidez de Lucy Ramos após dois abortos: 'Dificuldades'

Em entrevista à CARAS Brasil, Dra. Ana Paula Mondragón explicou mais detalhes dos problemas de gestação enfrentados por Lucy Ramos nos últimos anos

Na última sexta-feira (4), Lucy Ramos (42) emocionou seus fãs nas redes sociais ao confirmar o nascimento de Kyara, sua primeira filha com Thiago Luciano. A atriz já havia chamado a atenção dos internautas ao desabafar sobre suas tentativas de engravidar há anos após sofrer dois abortos e realizar tratamentos. Em entrevista à CARAS Brasil, Dra. Ana Paula Mondragón fala sobre os problemas enfrentados pela atriz em suas gestações anteriores.

Em 2022 e 2024, Lucy Ramos foi surpreendida com dois abortos espontâneos. Para a CARAS Brasil, a ginecologista explica o que é: "O aborto espontâneo, por definição, é a perda da gestação antes de 20 semanas. Toda mulher que passa por esta experiência deve procurar um especialista (ginecologista/obstetra) para identificar as possíveis causas e garantir acompanhamento médico para uma próxima gravidez. Como existem múltiplas causas para um aborto espontâneo, fica difícil identificar um único motivo, levando em conta que os motivos podem ser inclusive combinados", destaca.

Apesar disso, as causas mais frequentes de abortos espontâneos envolvem a idade avançada com mulheres acima de 35 anos, distúrbios hormonais, consumo de substâncias lícitas e ilícitas, infecções, e doenças crônicas. Dra. Ana Paula Mondragón ainda reforça que existem as causas uterinas, "como má formação, miomatose, septos, aderências uterinas que podem prejudicar a implantação, inviabilizando assim a gestação ou a manutenção da mesma".

Já as embrionárias, ou fetais, são a principal causa de aborto espontâneo, especialmente no primeiro trimestre: "São anomalias cromossômicas no feto. Essas alterações podem ser devido a erros na divisão celular durante a formação do embrião, resultando em cromossomos extras ou ausentes. Essas anomalias geralmente ocorrem de forma aleatória e não estão relacionadas à saúde da mãe".

Com 42 anos, Lucy Ramos foi informada por um médico que seus óvulos estavam envelhecidos e que teria que recorrer a óvulos de bancos. A ginecologista explica que as mulheres nascem com todos os óvulos dentro dos ovários, mas que a cada ciclo eles vão reduzindo, até que há a falência dos ovários, redução da fertilidade e, consequentemente, a menopausa.

"Com o passar dos anos, a qualidade dos óvulos também é prejudicada pela idade e os óvulos mais velhos têm maior chance de alterações cromossômicas que podem originar má formação e perda gestacional. Recorrer a um banco de óvulos significa utilizar óvulos de outra mulher (geralmente mais jovem, com óvulos de melhor qualidade) para engravidar. Quando a mulher enfrenta dificuldades devido à diminuição da qualidade e quantidade dos seus óvulos, é uma ótima alternativa para a redução dos riscos relacionados ao embrião", destaca.

Apesar disso, a atriz decidiu que não seguiria com o tratamento. Ao médico, Lucy Ramos disse que gostaria de adotar uma criança, mas logo foi surpreendida com o teste positivo. Após dois abortos espontâneos e inúmeras frustrações, a artista deu à luz Kyara, sua primeira filha.

"O pós parto para todas as mulheres é fundamental para garantir uma boa recuperação e para o planejamento de uma nova gestação, caso esta seja sua vontade (...) Vale lembrar que o intervalo entre as gestações, de acordo com a OMS, consiste em um mínimo de 18 a 24 meses entre o parto e a próxima gravidez", afirma.

"Para aquelas pacientes que apresentaram complicações, como abortos espontâneos ou outras patologias, pode ser importante dedicar mais tempo para garantir uma boa recuperação, assim como um adequado preparo para uma próxima tentativa e, quando já estiver grávida, seria importante um monitoramento mais frequente com maior número de consultas, assim como exames, quando possível o uso de medicações preventivas e a mudança do estilo de vida sempre que possível", finaliza.

