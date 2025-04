BBB 25: Maike flerta com Renata e confessa: 'Prova de resistência mais longa'

Na área externa da casa do BBB 25, Maike voltou a demonstrar interesse em ficar com Renata no confinamento do reality show

Na madrugada deste sábado, 5, Renata, Maike e João Pedro conversaram nas espreguiçadeiras do gramado da casa do BBB 25, quando o paulista começou a flertar com a bailarina.

O brother voltou a afirmar que está em uma prova de resistência com ela. "O outro você deixa na prova de resistência mais longa do Big Brother", disparou o representante comercial. A sister achou que ele estava falando sobre uma dinâmica do jogo.

Maike nega. "Eu vou sair e ela não vai acabar", comentou ele, fazendo a cearense entender que estava falando sobre ela não ter ficado com ele. Os três dão risada após o comentário e Renata acrescenta: "Nem sabe se você vai querer quando sair daqui. Como é que vai ser a sua vida", ressalta. Ao ouvir a bailarina, o representante comercial vira para João Pedro e afirma: "Vou querer muito".

O paulista, então, devolve a pergunta para a sister, que responde: "Se você voltar, eu respondo", garantiu ele. O salva-vidas de rodeio tenta conseguir uma resposta de Renata, que comenta que o representante comercial não quis revelar suas intenções com ela. "É que é uma parada íntima, mas são as melhores, sempre", afirmou Maike, que está no paredão com João Pedro e Daniele Hypolito.

Diego Hypolito sofre queda durante o Castigo do Monstro

Enquanto cumpria o Castigo do Monstro do BBB 25 na madrugada deste sábado, 5, Diego Hypolito acabou sofrendo uma queda.

O ginasta montava um castelo de cartas sentado em uma mesa. Quando estava na reta final do desafio, ele se desequilibrou, bateu as costas numa estrutura metálica e ficou caído no chão. O irmão de Daniele Hypolito foi socorrido por Vitória Strada, Vinícius e Guilherme. "Bati minha escápula em alguma coisa", avisou o brother. "Foi aqui nesse ferro", mostrou o genro de Delma. "Ai! Não aperta, não", disse ele. "Tá o formato do círculo certinho", observou o baiano. Saiba mais!

