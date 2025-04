BBB 25: João Pedro desabafa ao enfrentar paredão pela primeira vez

João Pedro, indicado ao paredão do BBB 25 pela líder Vitória Strada, conversou com Maike e reforçou o desejo de continuar no programa

João Pedro está no paredão do BBB 25 pela primeira vez. O brother disputa a preferência do público para seguir no reality show contra Daniele Hypolito e Maike.

Na madrugada deste sábado, 5, enquanto se preparava para dormir no Quarto Nordeste, o salva-vidas de rodeio e o representante comercial falaram sobre a berlinda e ressaltam o desejo de continuar no programa.

"Nossa, a gente tem que voltar", afirmou Maike. Renata, que também está no cômodo, concorda com o aliado. "Nós precisamos voltar", reforçou o irmão de João Gabriel. O representante comercial seguiu falando sobre o desejo de continuar no BBB 25. "Nossa, não quero sair, não", completou.

Vale lembrar que João Pedro está no paredão após ser indicado pela líder Vitória Strada. "Ele já tinha me colocado no paredão na liderança dele com justificativas que eu não concordei. E na última semana me colocou no monstro", justificou a atriz.

Como consequência da Prova do Líder, Delma e Maike precisavam indicar uma pessoa e eles escolheram Daniele Hypolito. "A gente conversou ao longo do dia e tentamos entrar em um consenso para os dois lados. Eu sei que é um peso enorme pra a Del, mas optamos por escolher ela", disse o brother. O paulista foi o mais votado pela casa.

Entenda a briga entre Renata e os gêmeos

O clima ficou tenso entre Renata e os gêmeos João Pedro e João Gabriel na casa do BBB 25, da Globo, após a prova do líder. Os três discutiram a amizade deles ao longo do jogo após ela revelar uma informação que recebeu na Vitrine do Seu Fifi, que foi a Casa de Vidro onde ela passou um dia há algumas semanas. Renata disse que ficou sabendo que eles não confiam nela e foi aconselhada e não jogar mais com eles. Porém, ela deixou isso de lado para que pudessem unir votos. Saiba os detalhes!

Leia também:BBB 25: Diego Hypolito sofre queda e machuca as costas durante o Castigo do Monstro