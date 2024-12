Wanessa Camargo se derrete pela irmã recém-nascida: 'Você é um presente'

A cantora Wanessa Camargo postou fotos na maternidade com a irmã caçula, Clara, e se declarou para a filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda

Wanessa Camargo encantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 26, ao compartilhar cliques inéditos do nascimento de sua irmã caçula, Clara. A filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda nasceu nesta quarta-feira, 25.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a cantora e ex-participante do BBB 24 aparece toda encantada ao ver a irmãzinha. Além disso, Wanessa também posou toda sorridente ao lado da madrasta e do pai.

Ao dividir os cliques, a primogênita de Zezé se declarou para a mais nova integrante da família. "Clara, nascida no dia de Natal, com um nome que carrega em seu significado tudo o que é radiante e ilustre. Seja bem-vinda a este mundo louco, mas incrivelmente bonito, repleto de amor, esperança e tantos momentos mágicos que estão à sua espera", começou.

"Você já é um presente para todos nós, e eu, como sua irmã, estarei sempre ao seu lado, apoiando você incondicionalmente, celebrando suas conquistas e oferecendo meu colo nas tempestades. Que a luz do seu nome guie sua jornada e que o amor que já sentimos por você cresça mais a cada dia. Bem-vinda!", completou a artista, que foi escolhida para ser a madrinha da menina.

Confira:

Saiba os detalhes do nascimento da filha de Zezé Di Camargo e Graciele

O cantor Zezé Di Camargo e a esposa, Graciele Lacerda, já estão com a filha, Clara, nos braços. A bebê nasceu na madrugada desta quarta-feira, 25, em pleno dia de Natal. Por meio da assessoria de imprensa, o casal revelou os detalhes sobre a chegada da herdeira.

Clara nasceu às 4h51 do dia 25 de dezembro de 2024 por meio do parto cesariana no Hospital Pro Matre, em São Paulo. O parto foi realizado pelo Dr. Felipe Lazar Júnior. A bebê veio ao mundo com 2.330 kg.

