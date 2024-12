Saiba os detalhes do nascimento da filha de Zezé Di Camargo e Graciele

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda mostram novas fotos do nascimento da filha, Clara, e detalhes sobre a chegada dela: ‘4h51 da manhã deste Natal'

O cantor Zezé Di Camargo e a esposa, Graciele Lacerda, já estão com a filha, Clara, nos braços. A bebê nasceu na madrugada desta quarta-feira, 25, em pleno dia de Natal. Por meio da assessoria de imprensa, o casal revelou os detalhes sobre a chegada da herdeira.

Clara nasceu às 4h51 do dia 25 de dezembro de 2024 por meio do parto cesariana no Hospital Pro Matre, em São Paulo. O parto foi realizado pelo Dr. Felipe Lazar Júnior. A bebê veio ao mundo com 2.330 kg.

O artista e a influencer estão radiantes com a chegada da herdeira na data especial e já dizem que ela é um verdadeiro presente de Natal para a família e trouxe ainda mais amor e felicidade. “Clara já iluminou nossas vidas, e estamos ansioso para viver todos os momentos maravilhosos que a paternidade nos reserva”, disseram no comunicado oficial.

Além disso, eles mostraram novas fotos dos detalhes do dia do nascimento da filha. Veja as fotos na galeria abaixo:

Graciele Lacerda relembrou as tentativas de fertilização in vitro

A bebê Clara foi gerada por meio da fertilização in vitro porque Zezé Di Camargo é vasectomizado e não podia mais ter filhos de forma natural. Porém, a gravidez demorou para acontecer. Ao anunciar o nascimento da filha nas redes sociais, Graciele Lacerda relembrou a dor de tentar engravidar por várias tentativas e não conseguir.

“Após seis tentativas de FIV, muitas lágrimas e lutas, hoje o choro é de alegria e gratidão a Deus”, disse ela.

Além disso, ela comemorou o nascimento da filha no Natal. "Como tudo em nossas vidas tem a hora certa de acontecer, nunca foi no nosso tempo, mas sim no tempo perfeito de Deus. Clara decidiu antecipar sua chegada e veio ao mundo no dia em que Jesus nasceu, mais uma prova de sua conexão com Deus. Para nós, é certamente o presente que o Pai Celestial enviou para nossas vidas. Clara chegou para iluminar nossas vidas!", disse ela.

