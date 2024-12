Quem é a madrinha da filha de Zezé Di Camargo e Graciele? Identidade é revelada

Tudo em família! Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda escolhem uma pessoa muito próxima para ser a madrinha de Clara, que nasceu no dia de Natal

O nascimento de Clara, filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda, agitou o mundo das celebridades em pleno dia de Natal. Agora, uma nova informação sobre a menina foi revelada: a madrinha dela é famosa e integrante da família!

O casal escolheu a cantora Wanessa Camargo para ser a madrinha de Clara. A notícia foi dada por Dado Dolabella, namorado da artista, que postou a ansiedade dela ao acompanhar o parto no hospital e a chamou de Dinda - que é o apelido comum de madrinha. “A dinda Wanessa ansiosa pra chegada da Clara!”, disse ele.

Wanessa é a filha mais velha de Zezé. Ela é fruto do primeiro casamento dele com Zilu Godoy, com quem o cantor também teve outros dois filhos: Camilla Camargo e Igor Camargo.

A estrela acompanhou de perto a gravidez da madrasta. Ela foi vista com o pai e a madrasta em vários momentos durante a gestação, como as férias na fazenda e o chá revelação com casamento deles. Inclusive, ela estava com Zezé e Graciele na noite de Natal e os acompanhou até o hospital para o nascimento da Clara.

Do lado de fora da sala de parto, Wanessa demonstrou sua ansiedade para a chegada da irmã caçula. Inclusive, ela entrou na sala de parto para fazer Reiki - uma técnica de transmissão de energia vital universal - em Graciele enquanto ela passava pela cirurgia do parto cesariana.

Detalhes do nascimento de Clara

O cantor Zezé Di Camargo e a esposa, Graciele Lacerda, já estão com a filha, Clara, nos braços. A bebê nasceu na madrugada desta quarta-feira, 25, em pleno dia de Natal. Por meio da assessoria de imprensa, o casal revelou os detalhes sobre a chegada da herdeira.

Clara nasceu às 4h51 do dia 25 de dezembro de 2024 por meio do parto cesariana no Hospital Pro Matre, em São Paulo. O parto foi realizado pelo Dr. Felipe Lazar Júnior. A bebê veio ao mundo com 2.330 kg.

O artista e a influencer estão radiantes com a chegada da herdeira na data especial e já dizem que ela é um verdadeiro presente de Natal para a família e trouxe ainda mais amor e felicidade. “Clara já iluminou nossas vidas, e estamos ansioso para viver todos os momentos maravilhosos que a paternidade nos reserva”, disseram no comunicado oficial.

