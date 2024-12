Wanessa Camargo usa vestido de R$ 150 mil cravejado de cristais

A cantora Wanessa Camargo curtiu festa com um vestido luxuoso cravejado de cristais no valor de R$ 150 mil. Veja detalhes da peça!

Na última quarta-feira, 18, aconteceu a festa em comemoração aos 50 milhões de seguidores de Virginia Fonseca, que contou com a presença de diversos famosos.

Wanessa Camargo esteve presente no evento e apostou em um look para de luxuoso. A cantora usou um vestido tomara que caia preto e dourado repleto de brilho.

A peça foi desenvolvida por Rafael Carneiro, que contou que o vestido foi projetado para realçar as curvas femininas. "O vestido foi confeccionado em etapas, utilizando mais de mil cristais Swarovski e aplicações luxuosas, criando um efeito de joia perfeitamente moldada ao corpo. O degradê em tom dourado, escolhido estrategicamente, destacou tanto a pele quanto os cabelos loiros da cantora, intensificando a harmonia e o brilho do visual", contou ele para a Quem.

O vestido foi todo feito à mão e levou cerca de 20 dias para ficar pronto. O conceito do look foi idealizado pelo stylist Richard Jesue. "Eu amo deixar as mulheres mais bonitas, independentemente de classe ou biotipo, sejam elas anônimas ou famosas. Acredito que a moda precisa ser acessível a todas. Mas, para um evento desse porte, era indispensável investir em alta costura, e foi exatamente isso que fiz para Wanessa", disse ele.

Desabafo

A cantora Wanessa Camargo surpreendeu ao gravar um vídeo de desabafo nas redes sociais. Ela abriu o coração ao contar sobre um problema com o sono que está enfrentando nos últimos tempos. A estrela revelou que não consegue dormir durante a noite porque acorda assustada e com a sensação de sufocamento.

A famosa contou que já está em contato com médicos para investigar a causa e rezando para ficar boa logo. "Eu andei um pouco sumida das redes sociais e queria dividir com vocês. Eu sempre tive problema para dormir. Sempre fui dormir de madrugada, trabalhando de madrugada, e acostumei meu corpo a dormir errado. Eu vinha dormindo errado, principalmente neste ano, que foi muito intenso para mim, um ano de muita questão que me fortaleceu, trabalhei muito meu coração, meus sentimentos e minhas ideias”, disse ela.

E completou: "De um tempo para cá, eu tive uma questão com o sono que estava me incomodando e chegou a dar um problema que realmente prejudicou. Eu não sei ainda se é uma apneia, eu vou fazer um exame do sono. Eu vou dormir, cansada e exausta, e quando eu começo a dormir, eu levo uma espécie de susto, uma falta de ar, sensação de sufocamento. Eu começo a relaxar e meu corpo entra em sufocamento e eu acordo assustada. Começo a dormir de novo e dá de novo”.

Por fim, Wanessa contou que este problema de saúde a fez refletir sobre como está levando a vida e como precisa se cuidar mais. "Por que eu estou vivendo isso? Questionando muito a Deus. Quando a gente se ajoelha, quando a gente toma a atitude de orar, as respostas vêm. Confia que, se você se ajoelhar, se você pede, vem. Em mim, veio em forma de elucidações no meu próprio pensamento que foram me mostrando caminhos. Eu já estou vivendo a situação, mas menos assustada. Entender que tudo que a gente passa na vida tem um propósito e nunca é que você morra, se destrua, uma dor ou castigo. Para mim ficou muito claro que é uma forma de despertar para várias coisas na minha vida que eu preciso despertar. Esse despertar vem por meio da dor porque a gente não desperta na alegria”.

