Graciele Lacerda esbanja fofura ao dançar com a filha, Clara

Que lindas! Começando o dia com muita alegria, Graciele Lacerda encantou os seguidores ao surgir dançando com a filha, Clara

Graciele Lacerda encantou os seguidores ao surgir em clima descontraído com a filha, Clara, de apenas três meses. Na manhã desta sexta-feira, 11, a influenciadora usou as redes sociais para compartilhar um vídeo em que aparece dançando com a pequena , fruto de seu casamento com o cantor Zezé Di Camargo.

Na última quinta-feira, 10, a mamãe coruja já havia emocionado os fãs ao mostrar o primeiro passeio de Clara no shopping. Nas imagens compartilhadas, Graciele aparece sorridente com a filha nos braços enquanto aproveitam juntas o momento especial de lazer.

Para a ocasião, Graciele apostou em um look casual e confortável: camisa branca, calça jeans e tênis. Clara, por sua vez, roubou a cena com um vestido florido, meias brancas, sapatinhos delicados e uma charmosa tiara de laço. "Nosso primeiro passeio no shopping juntas! Filha, como é bom viver esses momentos vocês!", se derreteu a mamãe na legenda da publicação.

Assista o vídeo recente:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Postando Famosos (@postandofamosos)

Sapato personalizado

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, encantou ao compartilhar mais um look do dia da filha deles, Clara Lacerda Camargo, de três meses, na rede social. Na quarta-feira, 09, logo de manhã, a influenciadora digital já arrumou a bebê e explodiu o fofurômetro ao exibir os detalhes da roupa.

Usando pela primeira vez um tênis nos pés, a herdeira mais nova do sertanejo surgiu toda estilosa com o calçado personalizado com seu nome. A empresária então mostrou que combinou o item com uma roupinha rosa com estampa branca.

Combinando com a peça, a menina ainda apareceu com um laço na cabeça. "Bom dia", desejou a eleita do artista ao gravar a pequena toda feliz e arrumada. Veja!

Leia também:Graciele Lacerda comenta sobre o crescimento da filha com Zezé Di Camargo: 'Passa rápido'