Wanessa Camargo posa com a irmã recém-nascida no colo em festa de mesversário

A cantora cantora Wanessa Camargo dividiu uma foto encantadora com a irmã, Clara Lacerda Camargo, no mêsversário da pequena

Filha da influenciadora digital Graciele Lacerda e do cantor Zezé Di Camargo, a pequena Clara Lacerda Camargo, completou um mês de vida neste sábado, 25. Para celebrar a data, os papais corujas organizaram uma festa de mêsversário, que contou com presença da cantora Wanessa Camargo e o namorado, o ator Dado Dolabella, entre os convidados.

Nos stories de seu Instagram, Wanessa compartilhou momentos da celebração, posando com a irmã caçula no colo. O primeiro mêsversário da pequena teve como tema a personagem Moana. Veja os cliques publicados:

Mêsversário de Clara Camargo (Reprodução/Instagram)

Vale lembrar que a pequena estava prevista para nascer no início de 2025, mas veio ao mundo antes do previsto porque a mãe estava com a pressão muito alta. Ainda neste sábado, Graciele compartilhou um momento em que aparece amamentando a herdeira. "Feliz um mês, minha princesa", se derreteu na legenda da publicação.

Wanessa Camargo se derrete pela irmã recém-nascida: 'Você é um presente'

Após o nascimento da irmã, Wanessa Camargo encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar cliques inéditos. Nos registros, a cantora e ex-participante do BBB 24 aparece toda encantada ao ver a irmãzinha. Além disso, ela também posou toda sorridente ao lado da madrasta e do pai.

Ao dividir os cliques, a primogênita de Zezé se declarou para a mais nova integrante da família. "Clara, nascida no dia de Natal, com um nome que carrega em seu significado tudo o que é radiante e ilustre. Seja bem-vinda a este mundo louco, mas incrivelmente bonito, repleto de amor, esperança e tantos momentos mágicos que estão à sua espera", começou.

"Você já é um presente para todos nós, e eu, como sua irmã, estarei sempre ao seu lado, apoiando você incondicionalmente, celebrando suas conquistas e oferecendo meu colo nas tempestades. Que a luz do seu nome guie sua jornada e que o amor que já sentimos por você cresça mais a cada dia. Bem-vinda!", completou a artista, que foi escolhida para ser a madrinha da menina.

