Lucy Ramos mostra o rosto da filha pela primeira vez: 'Kyara por completo'

A atriz Lucy Ramos encantou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 11, ao mostrar pela primeira vez o rosto de Kyara, sua primeira filha com o diretor e ator Thiago Luciano. O nascimento da menina foi anunciado na última sexta-feira, 4. Na publicação, ela compartilhou um álbum de fotos da herdeira e opinou sobre com quem ela se parece mais.

"Oi, pexoal, prazer… Kyara por completo! Alguns dizem que pareço com a minha mãe, outros dizem que sou a cara do meu pai e tem quem diga que sou a mistura dos dois. Meus pais acham que muita coisa ainda vai mudar e que só no futuro teremos mais noção disso. A única coisa que minha mãe tem certeza é que o meu nariz é igualzinho ao dela", escreveu ela na legenda da publicação.

Como Lucy Ramos anunciou o nascimento da filha?

Ao anunciar a chegada da filha, Lucy Ramos declarou: "Oi, titias e titios, cheguei! Minha mãe me contou que havia uma grande torcida para que tudo desse certo no parto. E deu, viu? Foi uma benção! Estamos bem. Glatidão por todo o carinho e pelas preces. Depois que minha mãe entender um pouco sobre como cuidar de mim, ela virá aqui mostrar como foi a minha chegada, tá? Assinado: Kyara", escreveu na legenda.

Na última quarta-feira, 9, ela compartilhou um vídeo mostrando detalhes do parto. "Entre contrações, respirações profundas e quase 16 h de trabalho de parto, Kyara nasceu. Foi um momento leve, doce, respeitoso e cheio de vida! Gratidão ao doutor Renato Esteves por conduzir tudo com tanta humanidade, segurança e parceria", contou ela na legenda.

E complementou: "Em momentos de receios, me senti sempre acolhida. Gratidão, a toda equipe da maternidade que nos recebeu com tanto carinho, atenção e não nos deixou faltar nada! Kyara chegou e junto com essa vida de luz, vai crescendo o amor da mãe e do pai. Foi um começo lindo e a nossa visão de mundo nunca mais será a mesma. Gratidão por todas as mensagens carinhosas, lindezas", finalizou.

